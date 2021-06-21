Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/iran-1737876235.html
В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся
В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся - РИА Новости, 21.06.2021
В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся
Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при новом правительстве во главе с Ибрахимом Раиси останутся... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:10
2021-06-21T12:10
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
мид ирана
франция
тегеран (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659095_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5feac98bd487dce0858894a8c78475b1.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при новом правительстве во главе с Ибрахимом Раиси останутся прежними, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.Согласно официальным данным, на прошедших в пятницу выборах победил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов - 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу."Раиси - реалистичный и разумный человек… Позиция Ирана не изменится даже после смены правительства", - приводит телеканал IRIB слова Аракчи.Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. В минувшую субботу, 12 июня, начался шестой раунд консультаций.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20210621/borrel-1737852441.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/blinken-1736198485.html
россия
франция
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659095_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_b0fc13d45f1fb457b83bb91d4bd633da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, мид ирана, франция, тегеран (город), в мире
В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся
12:10 21.06.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса
Вид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Антон Быстров

В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД при новом правительстве останутся прежними

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при новом правительстве во главе с Ибрахимом Раиси останутся прежними, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Согласно официальным данным, на прошедших в пятницу выборах победил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов - 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
10:02
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД
"Раиси - реалистичный и разумный человек… Позиция Ирана не изменится даже после смены правительства", - приводит телеканал IRIB слова Аракчи.
Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. В минувшую субботу, 12 июня, начался шестой раунд консультаций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 18:35В мире
США сохранят санкции против Ирана даже при его возвращении к СВПД
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМИД ИранаФранцияТегеран (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
Лента новостейМолния