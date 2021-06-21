https://ria.ru/20210621/iran-1737876235.html

В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся

В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся - РИА Новости, 21.06.2021

В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся

Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при новом правительстве во главе с Ибрахимом Раиси останутся... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:10

2021-06-21T12:10

2021-06-21T12:10

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

аббас аракчи

мид ирана

франция

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при новом правительстве во главе с Ибрахимом Раиси останутся прежними, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.Согласно официальным данным, на прошедших в пятницу выборах победил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов - 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу."Раиси - реалистичный и разумный человек… Позиция Ирана не изменится даже после смены правительства", - приводит телеканал IRIB слова Аракчи.Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. В минувшую субботу, 12 июня, начался шестой раунд консультаций.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20210621/borrel-1737852441.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/blinken-1736198485.html

россия

франция

тегеран (город)

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, мид ирана, франция, тегеран (город), в мире