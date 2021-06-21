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В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков
В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков - РИА Новости, 21.06.2021
В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков
Рост фейковой информации в сети за первые шесть месяцев 2021 года уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель рабочей группы по... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:59
2021-06-21T10:59
россия
александр малькевич
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рост фейковой информации в сети за первые шесть месяцев 2021 года уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич."Мы зафиксировали, грубо говоря, 28 тысяч фейков за неполные полгода. В прошлом году – 35 тысяч. Рост на 50% к показателям прошлого года", - рассказал Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".Так, тематике выборов, как указано в тезисах к выступлению общественника, посвящено порядка 2,2 тысячи фейков, вакцинации - 10 тысяч, коронавирусу - 8 тысяч."(Перед выборами) ожидаем активизации "фейкометов". Вероятно, атаки на официальные сайты усилятся... Возможны новые агрессивные формы дискредитации, они будут ориентированы на молодёжь. В начале года они прошли свою апробацию", - отметил Малькевич, добавив, что тренинги по противодействию ложной информации ОП РФ начнёт проводить в скором времени.
https://sn.ria.ru/20210616/teologiya-1737116712.html
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россия, александр малькевич, общество
В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков
10:59 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В Общественной палате заявили о росте фейковой информации в сети

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рост фейковой информации в сети за первые шесть месяцев 2021 года уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.
"Мы зафиксировали, грубо говоря, 28 тысяч фейков за неполные полгода. В прошлом году – 35 тысяч. Рост на 50% к показателям прошлого года", - рассказал Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".
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Так, тематике выборов, как указано в тезисах к выступлению общественника, посвящено порядка 2,2 тысячи фейков, вакцинации - 10 тысяч, коронавирусу - 8 тысяч.
"(Перед выборами) ожидаем активизации "фейкометов". Вероятно, атаки на официальные сайты усилятся... Возможны новые агрессивные формы дискредитации, они будут ориентированы на молодёжь. В начале года они прошли свою апробацию", - отметил Малькевич, добавив, что тренинги по противодействию ложной информации ОП РФ начнёт проводить в скором времени.
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