https://ria.ru/20210621/informatsiya-1737861264.html

В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков

В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков - РИА Новости, 21.06.2021

В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков

Рост фейковой информации в сети за первые шесть месяцев 2021 года уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель рабочей группы по... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:59

2021-06-21T10:59

2021-06-21T10:59

россия

александр малькевич

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_0:136:3024:1837_1920x0_80_0_0_f8543a0ebd3923f88e89784486b17fee.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рост фейковой информации в сети за первые шесть месяцев 2021 года уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич."Мы зафиксировали, грубо говоря, 28 тысяч фейков за неполные полгода. В прошлом году – 35 тысяч. Рост на 50% к показателям прошлого года", - рассказал Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".Так, тематике выборов, как указано в тезисах к выступлению общественника, посвящено порядка 2,2 тысячи фейков, вакцинации - 10 тысяч, коронавирусу - 8 тысяч."(Перед выборами) ожидаем активизации "фейкометов". Вероятно, атаки на официальные сайты усилятся... Возможны новые агрессивные формы дискредитации, они будут ориентированы на молодёжь. В начале года они прошли свою апробацию", - отметил Малькевич, добавив, что тренинги по противодействию ложной информации ОП РФ начнёт проводить в скором времени.

https://sn.ria.ru/20210616/teologiya-1737116712.html

https://ria.ru/20210528/zakharova-1734576372.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, общество