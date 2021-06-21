В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В Общественной палате заявили о росте фейковой информации в сети
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рост фейковой информации в сети за первые шесть месяцев 2021 года уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.
"Мы зафиксировали, грубо говоря, 28 тысяч фейков за неполные полгода. В прошлом году – 35 тысяч. Рост на 50% к показателям прошлого года", - рассказал Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".
Так, тематике выборов, как указано в тезисах к выступлению общественника, посвящено порядка 2,2 тысячи фейков, вакцинации - 10 тысяч, коронавирусу - 8 тысяч.
"(Перед выборами) ожидаем активизации "фейкометов". Вероятно, атаки на официальные сайты усилятся... Возможны новые агрессивные формы дискредитации, они будут ориентированы на молодёжь. В начале года они прошли свою апробацию", - отметил Малькевич, добавив, что тренинги по противодействию ложной информации ОП РФ начнёт проводить в скором времени.
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