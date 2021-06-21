https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике

Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике - РИА Новости, 21.06.2021

Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике

Такой инфляции в США не было со времен глобального финансового кризиса 2008-го. Но регулятор отказывается ужесточать монетарную политику. В Deutsche Bank уже... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:00

2021-06-21T08:00

2021-06-21T08:00

deutsche bank

всемирный банк

сша

доллар

инфляция

экономика

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Такой инфляции в США не было со времен глобального финансового кризиса 2008-го. Но регулятор отказывается ужесточать монетарную политику. В Deutsche Bank уже предупредили: бездействие ничем хорошим не закончится. Эта бомба замедленного действия угрожает всей мировой экономике.Разгон инфляцииВ мае инфляция в США взлетела до пяти процентов в годовом выражении. А базовый индекс потребительских цен, не включающий волатильных товаров, таких как энергоносители и продукты питания, прибавил 3,8 процента по сравнению с прошлым годом — максимум с июня 1992-го. Подорожало все — автомобили, техника, мебель, авиабилеты, одежда, продукты.Экономисты Всемирного банка уверяют, что большинству стран, применяющих таргетирование инфляции, (в том числе России) беспокоиться не о чем: показатель удастся вернуть в границы целевого диапазона.Однако в США ситуация иная. Федеральная резервная система бездействует. Еще в марте глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит проблемы во временном превышении таргета в два процента.Огромный долг и слабый долларДенежное наводнение увеличило госдолг примерно на четверть. Теперь это больше 28 триллионов долларов (почти 130 процентов годового валового внутреннего продукта).Экономисты предупредили, что новые вливания в экономику уже не пойдут во благо. Усилится нагрузка на бюджет, поднимутся цены — из-за переизбытка купюр без соответствующего увеличения объема производства. Инфляционный риск усиливает и отложенный потребительский спрос при высоком уровне избыточных сбережений. В пандемию американские потребители накопили 1,6 триллиона долларов, которые теперь начинают тратить.Другой фактор — беспрецедентное давление на бюджет. В 2020-м финансовом году его дефицит достиг 16,1 процента (3,1 триллиона долларов) — это максимум с 1945-го, когда правительство выделяло колоссальные средства на масштабные военные операции.Раздули пузырьИ все же Федрезерв не намерен повышать процентные ставки или сокращать программу скупки активов до тех пор, пока не увидит "существенного прогресса" в достижении экономических целей, в частности восстановления рынка труда.Самоуверенность и бездействие регулятора вызывают вопросы.Экономисты обращают внимание также на то, что Федрезерв полностью отрицает и более тревожную тенденцию — формирование глобального пузыря на фондовом рынке. Поддерживая сверхнизкие процентные ставки и продолжая увеличивать баланс на 120 миллиардов долларов в месяц, когда стоимость акций — почти на исторических максимумах, ФРС рискует еще больше перегреть рынок."Регулятор лишь увеличивает шансы на жесткую экономическую посадку и в конечном итоге будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы достичь целевого уровня инфляции", — отмечает Десмонд Лахман, аналитик Американского института предпринимательства.Пострадают слабыеВпрочем, это создаст проблемы не только американцам — всему миру, предупреждают аналитики Deutsche Bank. "Пренебрежение инфляцией в США держит глобальную экономику на бомбе замедленного действия. Последствия могут быть разрушительными, особенно для самых уязвимых слоев общества", — поясняет главный экономист банка Дэвид Фолкертс-Ландау.В Германии полагают, что инфляция сохранится и в ближайшие годы приведет к кризису, возможно — уже в 2023-м. Как уточняют эксперты, пострадают в первую очередь развивающиеся страны. Обесценивание денег в ведущих экономиках усиливает ожидания инвесторов относительно повышения ставок. Это увеличивает доходность гособлигаций, в результате чего заимствования обходятся все дороже."Этим странам есть смысл больше беспокоиться об инфляции в США, чем о своей собственной", — указывают специалисты S&P Global Ratings.Богатые государства во время пандемии занимали по очень низким ставкам — в отличие от многих развивающихся.Так, Египет должен в этом году рефинансировать долг, равный 38% ВВП, и стоимость обслуживания кредита — 12,1%. Для Ганы процент еще выше — 15. Те же проблемы у Бразилии, где ЦБ уже дважды с января повышал ставки, чтобы ослабить ценовое давление.По словам Уильяма Джексона из Capital Economics, Бразилия — яркий пример того, как инфляция и рост доходности угрожают экономической стабильности. "Это привело к сокращению государственных финансов и повышению процентных ставок Центральным банком, подпитывающим расходы на обслуживание долга", — подчеркивает аналитик.Положение спасает то, что, например, Бразилия, Южная Африка и Индия больше полагаются на внутренних кредиторов, чем на иностранных. Это снижает уязвимость при оттоке капитала.Россия в этом смысле более чем устойчива: доля нерезидентов в облигациях федерального займа очень мала. По данным ЦБ, в мае — десять процентов (в апреле — 19,7). Среди держателей ОФЗ более 80% — отечественные инвесторы, прежде всего банки и пенсионные фонды. А нерезиденты — это зарубежные "дочки" крупных отечественных банков. Это страхует и от санкционных, и от инфляционных рисков.

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https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html

https://ria.ru/20210612/stavka-1736713721.html

https://ria.ru/20210605/dollar-1735707973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

deutsche bank , всемирный банк, сша, доллар, инфляция, экономика