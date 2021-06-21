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Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров
Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров - РИА Новости, 21.06.2021
Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров
Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:22
2021-06-21T12:22
россия
российский экспортный центр (рэц)
российский экспортный центр
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина."Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Правила предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства можно будет расходовать, в частности, на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.Подчеркивается, что претендентам на компенсации предстоит пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности."В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 миллионов рублей, в 2022 году – 5,53 миллиардов рублей, в 2023 году – 5,68 миллиардов рублей. Предельная величина субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции – 900 миллионов рублей, на омологацию – 200 миллионов рублей", - добавляется в сообщении пресс-службы."При подготовке проекта постановления совместно с Минпромторгом мы стремились предоставить предприятиям удобный инструмент, который гарантирует поддержку государства на длительный период без обременения экспортера излишней бумажной нагрузкой", - добавил он.
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россия, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров

12:22 21.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина.
"Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Правила предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства можно будет расходовать, в частности, на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.
"Постановление также предусматривает возможность получения субсидии на приведение продукции в соответствие с требованиями целевого иностранного рынка (омологацию). Такая мера поддержки была запущена в прошлом году. В рамках новых правил уточняются условия её предоставления и порядок подачи заявлений", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что претендентам на компенсации предстоит пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности.
"В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 миллионов рублей, в 2022 году – 5,53 миллиардов рублей, в 2023 году – 5,68 миллиардов рублей. Предельная величина субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции – 900 миллионов рублей, на омологацию – 200 миллионов рублей", - добавляется в сообщении пресс-службы.
"На фоне обусловленного пандемией снижения объемов мировой торговли за прошлый год объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отраслях промышленности значительно снизился. Утвержденная правительством мера поддержки направлена, прежде всего, на повышение уровня конкурентоспособности отечественных производителей высокотехнологичной продукции в современных "постковидных" реалиях и на стимулирование инвестиций в создание новой, востребованной на внешних рынках продукции", - сообщил РИА Новости вице-президент РЭЦ Сергей Вологодский.
"При подготовке проекта постановления совместно с Минпромторгом мы стремились предоставить предприятиям удобный инструмент, который гарантирует поддержку государства на длительный период без обременения экспортера излишней бумажной нагрузкой", - добавил он.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 12:29
РЭЦ: отмена налогов на меры господдержки экспортеров — большой шаг
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российский экспортный центрМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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