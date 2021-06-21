https://ria.ru/20210621/gospodderzhka-1737878802.html
Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров
Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров - РИА Новости, 21.06.2021
Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров
Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:22
2021-06-21T12:22
2021-06-21T12:22
россия
российский экспортный центр (рэц)
российский экспортный центр
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/16190/30/161903081_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_500191541f08ec1301188db2f1076ab8.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина."Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Правила предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства можно будет расходовать, в частности, на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.Подчеркивается, что претендентам на компенсации предстоит пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности."В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 миллионов рублей, в 2022 году – 5,53 миллиардов рублей, в 2023 году – 5,68 миллиардов рублей. Предельная величина субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции – 900 миллионов рублей, на омологацию – 200 миллионов рублей", - добавляется в сообщении пресс-службы."При подготовке проекта постановления совместно с Минпромторгом мы стремились предоставить предприятиям удобный инструмент, который гарантирует поддержку государства на длительный период без обременения экспортера излишней бумажной нагрузкой", - добавил он.
https://ria.ru/20210617/nalogi-1737377370.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/16190/30/161903081_139:0:3000:2146_1920x0_80_0_0_6df9a929b61468930595ef081413fb9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Правительство России
расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина.
"Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Правила предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства можно будет расходовать, в частности, на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.
"Постановление также предусматривает возможность получения субсидии на приведение продукции в соответствие с требованиями целевого иностранного рынка (омологацию). Такая мера поддержки была запущена в прошлом году. В рамках новых правил уточняются условия её предоставления и порядок подачи заявлений", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что претендентам на компенсации предстоит пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг
при содействии Российского экспортного центра
. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности.
"В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 миллионов рублей, в 2022 году – 5,53 миллиардов рублей, в 2023 году – 5,68 миллиардов рублей. Предельная величина субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции – 900 миллионов рублей, на омологацию – 200 миллионов рублей", - добавляется в сообщении пресс-службы.
"На фоне обусловленного пандемией снижения объемов мировой торговли за прошлый год объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отраслях промышленности значительно снизился. Утвержденная правительством мера поддержки направлена, прежде всего, на повышение уровня конкурентоспособности отечественных производителей высокотехнологичной продукции в современных "постковидных" реалиях и на стимулирование инвестиций в создание новой, востребованной на внешних рынках продукции", - сообщил РИА Новости вице-президент РЭЦ Сергей Вологодский.
"При подготовке проекта постановления совместно с Минпромторгом мы стремились предоставить предприятиям удобный инструмент, который гарантирует поддержку государства на длительный период без обременения экспортера излишней бумажной нагрузкой", - добавил он.