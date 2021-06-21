https://ria.ru/20210621/gospodderzhka-1737878802.html

Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров

Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров - РИА Новости, 21.06.2021

Кабмин России расширил господдержку промпредприятий-экспортеров

Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:22

2021-06-21T12:22

2021-06-21T12:22

россия

российский экспортный центр (рэц)

российский экспортный центр

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина."Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Правила предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства можно будет расходовать, в частности, на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.Подчеркивается, что претендентам на компенсации предстоит пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности."В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 миллионов рублей, в 2022 году – 5,53 миллиардов рублей, в 2023 году – 5,68 миллиардов рублей. Предельная величина субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции – 900 миллионов рублей, на омологацию – 200 миллионов рублей", - добавляется в сообщении пресс-службы."При подготовке проекта постановления совместно с Минпромторгом мы стремились предоставить предприятиям удобный инструмент, который гарантирует поддержку государства на длительный период без обременения экспортера излишней бумажной нагрузкой", - добавил он.

https://ria.ru/20210617/nalogi-1737377370.html

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россия, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика