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В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Уровень госпитализации в Московской области с каждой неделей растет на 40%, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:11
2021-06-21T15:11
2021-06-21T15:25
светлана стригункова
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уровень госпитализации в Московской области с каждой неделей растет на 40%, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова."В течение трех недель уровень госпитализации растет от недели к неделе на 40%. Чтобы вы понимали, у нас развернуто было 6,5 тысячи коек, а сейчас мы уже дошли до 12 тысяч - это за весь месяц июнь. За последнюю неделю мы развернули 2,1 тысячи коек дополнительных", - сказала Стригункова в понедельник.
московская область (подмосковье)
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В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
15:11 21.06.2021 (обновлено: 15:25 21.06.2021)
В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 на 40 процентов