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В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Уровень госпитализации в Московской области с каждой неделей растет на 40%, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:11

2021-06-21T15:11

2021-06-21T15:25

светлана стригункова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уровень госпитализации в Московской области с каждой неделей растет на 40%, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова."В течение трех недель уровень госпитализации растет от недели к неделе на 40%. Чтобы вы понимали, у нас развернуто было 6,5 тысячи коек, а сейчас мы уже дошли до 12 тысяч - это за весь месяц июнь. За последнюю неделю мы развернули 2,1 тысячи коек дополнительных", - сказала Стригункова в понедельник.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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