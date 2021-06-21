https://ria.ru/20210621/gospital-1737947428.html
В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19
В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:50
2021-06-21T17:50
2021-06-21T17:50
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737947134_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_08e72619ce7e2b9b77649fe5324e610b.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360".Профильное ведомство рассматривает вариант с переоборудованием физкультурно-оздоровительных комплексов для приема больных COVID-19.По словам министра, основная задача сейчас заключается в том, чтобы быстро, в течение недели, развернуть эти госпитали. Отмечается, что в области ситуация с коронавирусом становится хуже. Количество заразившихся за сутки достигло 1,8 тысячи человек.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737947134_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_95db25e32997d186617bc594b8544e36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости
. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"У нас начинает принимать и ФМБА. В плане до 10 июля — 1,5 тысячи коек. Это в основном „Патриот“", — уточнила Стригункова.
Профильное ведомство рассматривает вариант с переоборудованием физкультурно-оздоровительных комплексов для приема больных COVID-19.
По словам министра, основная задача сейчас заключается в том, чтобы быстро, в течение недели, развернуть эти госпитали.
Отмечается, что в области ситуация с коронавирусом становится хуже. Количество заразившихся за сутки достигло 1,8 тысячи человек.