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В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19
В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:50
2021-06-21T17:50
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360".Профильное ведомство рассматривает вариант с переоборудованием физкультурно-оздоровительных комплексов для приема больных COVID-19.По словам министра, основная задача сейчас заключается в том, чтобы быстро, в течение недели, развернуть эти госпитали. Отмечается, что в области ситуация с коронавирусом становится хуже. Количество заразившихся за сутки достигло 1,8 тысячи человек.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19

17:50 21.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковГоспиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией
Госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360".
"У нас начинает принимать и ФМБА. В плане до 10 июля — 1,5 тысячи коек. Это в основном „Патриот“", — уточнила Стригункова.
Профильное ведомство рассматривает вариант с переоборудованием физкультурно-оздоровительных комплексов для приема больных COVID-19.
По словам министра, основная задача сейчас заключается в том, чтобы быстро, в течение недели, развернуть эти госпитали.
Отмечается, что в области ситуация с коронавирусом становится хуже. Количество заразившихся за сутки достигло 1,8 тысячи человек.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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