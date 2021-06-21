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В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19

В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:50

2021-06-21T17:50

2021-06-21T17:50

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сегодня в парке "Патриот" откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360".Профильное ведомство рассматривает вариант с переоборудованием физкультурно-оздоровительных комплексов для приема больных COVID-19.По словам министра, основная задача сейчас заключается в том, чтобы быстро, в течение недели, развернуть эти госпитали. Отмечается, что в области ситуация с коронавирусом становится хуже. Количество заразившихся за сутки достигло 1,8 тысячи человек.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)