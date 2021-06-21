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Путин оценил работу Госдумы в пандемию
Путин оценил работу Госдумы в пандемию - РИА Новости, 21.06.2021
Путин оценил работу Госдумы в пандемию
Госдума VII созыва в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, деньги не зависли и дошли по назначению, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:55
2021-06-21T13:55
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума VII созыва в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, деньги не зависли и дошли по назначению, сообщил президент РФ Владимир Путин.Глава государства также отметил важность работы парламента "без пауз"."Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", - добавил Путин.
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Путин оценил работу Госдумы в пандемию
13:55 21.06.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Путин заявил, что работа Госдумы в условиях пандемии не забуксовала

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума VII созыва в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, деньги не зависли и дошли по назначению, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях, в условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался. А так было не во всех странах мира", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.
Глава государства также отметил важность работы парламента "без пауз".
"Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
13:46
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