https://ria.ru/20210621/gosduma-1737899206.html

Путин оценил работу Госдумы в пандемию

Путин оценил работу Госдумы в пандемию - РИА Новости, 21.06.2021

Путин оценил работу Госдумы в пандемию

Госдума VII созыва в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, деньги не зависли и дошли по назначению, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:55

2021-06-21T13:55

2021-06-21T13:55

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума VII созыва в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, деньги не зависли и дошли по назначению, сообщил президент РФ Владимир Путин.Глава государства также отметил важность работы парламента "без пауз"."Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", - добавил Путин.

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