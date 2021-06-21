В Госдуме прокомментировали закупку Киевом БПЛА для "сдерживания" России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек назвал закупку Киевом БПЛА для "сдерживания" России детским запугиванием
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя закупку Украиной беспилотников у Турции для "сдерживания" России, сравнил позицию Киева с детскими запугиваниями.
Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сообщения о продаже Турцией Украине беспилотников не вызывают радости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна продает Украине БПЛА без предварительных условий, сделка не направлена против России. Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия "дважды подумала", прежде чем "атаковать" Украину.
"Речь Кулебы воспринимается как детские запугивания, мол, смотри, у меня есть дубина и я никого не боюсь. Но дубина, о которой говорит Кулеба, - это всего лишь тонкая соломинка, пугать ей российскую армию не просто нелепо, а я бы сказал, безрассудно. Мы не собираемся нападать на Украину, но если Киев вдруг вздумает пощекотать нам нервы турецкими дронами, то при пересечении нашей границы эти аппараты в считанные минуты будут все на земле", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, это же относится и к попыткам атаковать российские объекты, не входя в воздушное пространство РФ.
"Видимо, в уши Кулебы заходила военная информация сладкая, как турецкая пахлава, что он от счастья начал с этими дронами прыгать в ритуальном танце образца позднего неолита", - заключил он.