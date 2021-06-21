Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/genotsid-1737853915.html
Убийство нацистами людей в Псковской области могут признать геноцидом
Убийство нацистами людей в Псковской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 21.06.2021
Убийство нацистами людей в Псковской области могут признать геноцидом
Генпрокуратура России решила через суд добиться признания геноцидом убийства нацистами почти 400 тысяч мирных жителей и военнопленных в Псковской области в годы РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:11
2021-06-21T10:11
россия
владимир мединский
генеральная прокуратура рф
псковская область
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115280_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e72f56ad0c1df582b08023c0084049be.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России решила через суд добиться признания геноцидом убийства нацистами почти 400 тысяч мирных жителей и военнопленных в Псковской области в годы войны, говорится в релизе ведомства.По данным прокуратуры, за время оккупации Псковской области нацисты и их пособники убили различными способами 329 455 советских военнопленных, расстреляли 42 537 мирных советских граждан, 776 повесили, 7 629 замучили пытками или сожгли заживо.После обнаружения доселе неизвестных мест массового захоронения в рамках проекта "Без срока давности" в июле-октябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Геноцид".В то же время, отмечает ГП РФ, отсутствие юридического факта геноцида и военных преступлений (признаваемого только судом) "существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе".Люди до сих пор не могут настоять на захоронении или перезахоронении останков, создать места погребения, поставить памятники, занести имена в книги памяти и списки личного состава воинских частей.В связи с этим "в свете строгой приверженности выводам Нюрнбергского международного военного трибунала, а также системной работы по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны" ГП РФ поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с соответствующим ходатайством.Ситуация находится под особым контролем генерального прокуратура Игоря Краснова.В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По определению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.Признание геноцида судом, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, могло бы способствовать прекращению обвинений Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.
https://ria.ru/20210322/bastrykin-1602248453.html
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html
россия
псковская область
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115280_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2c8f9b77a48b8923aaa78e9fd37eb061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир мединский, генеральная прокуратура рф, псковская область, новгородская область
Убийство нацистами людей в Псковской области могут признать геноцидом
10:11 21.06.2021
 
© Фото : "Поисковое движение России"Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : "Поисковое движение России"

Генпрокуратура добивается признания геноцидом убийства нацистами людей в Псковской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России решила через суд добиться признания геноцидом убийства нацистами почти 400 тысяч мирных жителей и военнопленных в Псковской области в годы войны, говорится в релизе ведомства.
По данным прокуратуры, за время оккупации Псковской области нацисты и их пособники убили различными способами 329 455 советских военнопленных, расстреляли 42 537 мирных советских граждан, 776 повесили, 7 629 замучили пытками или сожгли заживо.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 07:04
Глава СК сообщил об итогах поиска причастных к геноциду в Жестяной Горке
После обнаружения доселе неизвестных мест массового захоронения в рамках проекта "Без срока давности" в июле-октябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Геноцид".
В то же время, отмечает ГП РФ, отсутствие юридического факта геноцида и военных преступлений (признаваемого только судом) "существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе".
Люди до сих пор не могут настоять на захоронении или перезахоронении останков, создать места погребения, поставить памятники, занести имена в книги памяти и списки личного состава воинских частей.
В связи с этим "в свете строгой приверженности выводам Нюрнбергского международного военного трибунала, а также системной работы по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны" ГП РФ поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с соответствующим ходатайством.
Ситуация находится под особым контролем генерального прокуратура Игоря Краснова.
В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По определению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
Признание геноцида судом, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, могло бы способствовать прекращению обвинений Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.
Фрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 15:2275 лет Великой Победы
Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности
 
РоссияВладимир МединскийГенеральная прокуратура РФПсковская областьНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:58В Красноярске мужчина "прихлопнул" суслика тапком на глазах отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
Лента новостейМолния