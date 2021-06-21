https://ria.ru/20210621/genotsid-1737853915.html

Убийство нацистами людей в Псковской области могут признать геноцидом

Убийство нацистами людей в Псковской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 21.06.2021

Убийство нацистами людей в Псковской области могут признать геноцидом

Генпрокуратура России решила через суд добиться признания геноцидом убийства нацистами почти 400 тысяч мирных жителей и военнопленных в Псковской области в годы РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:11

2021-06-21T10:11

2021-06-21T10:11

россия

владимир мединский

генеральная прокуратура рф

псковская область

новгородская область

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России решила через суд добиться признания геноцидом убийства нацистами почти 400 тысяч мирных жителей и военнопленных в Псковской области в годы войны, говорится в релизе ведомства.По данным прокуратуры, за время оккупации Псковской области нацисты и их пособники убили различными способами 329 455 советских военнопленных, расстреляли 42 537 мирных советских граждан, 776 повесили, 7 629 замучили пытками или сожгли заживо.После обнаружения доселе неизвестных мест массового захоронения в рамках проекта "Без срока давности" в июле-октябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Геноцид".В то же время, отмечает ГП РФ, отсутствие юридического факта геноцида и военных преступлений (признаваемого только судом) "существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе".Люди до сих пор не могут настоять на захоронении или перезахоронении останков, создать места погребения, поставить памятники, занести имена в книги памяти и списки личного состава воинских частей.В связи с этим "в свете строгой приверженности выводам Нюрнбергского международного военного трибунала, а также системной работы по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны" ГП РФ поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с соответствующим ходатайством.Ситуация находится под особым контролем генерального прокуратура Игоря Краснова.В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По определению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.Признание геноцида судом, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, могло бы способствовать прекращению обвинений Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

https://ria.ru/20210322/bastrykin-1602248453.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

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россия, владимир мединский, генеральная прокуратура рф, псковская область, новгородская область