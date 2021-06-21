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В Роскачестве рассказали, как жара "убивает" гаджеты
В Роскачестве рассказали, как жара "убивает" гаджеты - РИА Новости, 21.06.2021
В Роскачестве рассказали, как жара "убивает" гаджеты
Почему летом неправильный способ зарядки гаджетов может привести к пожару и как солнце "убивает" смартфоны и другую технику, рассказал в беседе с радио Sputnik... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T02:11
2021-06-21T02:11
сергей кузьменко
роскачество
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почему летом неправильный способ зарядки гаджетов может привести к пожару и как солнце "убивает" смартфоны и другую технику, рассказал в беседе с радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Смартфоны и другие гаджеты во время зарядки нагреваются, причем до достаточно высокой температуры. Если они при этом автоматически не отключаются, значит – все в пределах нормы. Если же параллельно с зарядкой адаптер питания, зарядное устройство или сам смартфон будут находиться под воздействием прямых солнечных лучей, то велика вероятность, что техника выйдет из строя, отметил эксперт.Он подчеркнул, что смартфон или другой гаджет, который сильно нагрелся, ни в коем случае нельзя пытаться быстро охладить."Есть риск, что во время зарядки температура устройства может доходить до 50 или 60 градусов. Если на него в этот момент настроить кондиционер для охлаждения, то из-за перепада температуры внутри устройства может образоваться конденсат. Это очень негативно повлияет на работу любой электроники", – рассказал Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.Чтобы сохранить в рабочем состоянии перегревшееся устройство, его нужно отключить и убрать на время в темное место, посоветовал эксперт.
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сергей кузьменко, роскачество, гаджеты, технологии
В Роскачестве рассказали, как жара "убивает" гаджеты
02:11 21.06.2021
 
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Девушка идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Эксперт Роскачества предупредил об опасности жары для гаджетов

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почему летом неправильный способ зарядки гаджетов может привести к пожару и как солнце "убивает" смартфоны и другую технику, рассказал в беседе с радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Смартфоны и другие гаджеты во время зарядки нагреваются, причем до достаточно высокой температуры. Если они при этом автоматически не отключаются, значит – все в пределах нормы. Если же параллельно с зарядкой адаптер питания, зарядное устройство или сам смартфон будут находиться под воздействием прямых солнечных лучей, то велика вероятность, что техника выйдет из строя, отметил эксперт.
"Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию. В такой ситуации может быть даже возгорание самого устройства или адаптера питания, когда вы их вновь вставите в розетку", – предостерег Сергей Кузьменко.
Он подчеркнул, что смартфон или другой гаджет, который сильно нагрелся, ни в коем случае нельзя пытаться быстро охладить.
"Есть риск, что во время зарядки температура устройства может доходить до 50 или 60 градусов. Если на него в этот момент настроить кондиционер для охлаждения, то из-за перепада температуры внутри устройства может образоваться конденсат. Это очень негативно повлияет на работу любой электроники", – рассказал Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.
Чтобы сохранить в рабочем состоянии перегревшееся устройство, его нужно отключить и убрать на время в темное место, посоветовал эксперт.
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