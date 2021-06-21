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Юбилейный Петербургский международный газовый форум пройдет в октябре

Юбилейный Петербургский международный газовый форум пройдет в октябре - РИА Новости, 21.06.2021

Юбилейный Петербургский международный газовый форум пройдет в октябре

С 5 по 8 октября 2021 года на площадке Экспофорума пройдёт Х Юбилейный Петербургский международный газовый форум – место встречи лидеров отраслевого сообщества, РИА Новости, 21.06.2021

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пресс-релизы

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МОСКВА, 21 июн - Дирекция ПМГФ. С 5 по 8 октября 2021 года на площадке Экспофорума пройдёт Х Юбилейный Петербургский международный газовый форум – место встречи лидеров отраслевого сообщества, один из основных проектов, на котором обсуждаются вопросы мировой газовой индустрии. ПМГФ ведёт свою историю с 2011 года. За 10 лет создана, успешно функционирует и развивается авторитетнейшая дискуссионная площадка. Ежегодно Форум привлекает к себе внимание значимых представителей государства, бизнеса и науки. По итогам мероприятия формируются содержательные рекомендации по развитию нефтегазовой промышленности. Результаты дискуссий помогают сформулировать конкретные шаги, направленные на поступательное развитие отрасли, на ближайшую и долгосрочную перспективу. В основе деловой программы ПМГФ-2021 – двадцать направлений. Помимо традиционных тем, будут рассмотрены новые актуальные вопросы: устойчивое развитие отрасли, нетрадиционные виды газа, юридическая составляющая деятельности нефтегазовых компаний, логистика и транспорт, применение гелия. Главным событием Форума станет Пленарное заседание на тему "Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике" с участием руководителей ведущих нефтегазовых корпораций.Действующие и перспективные технологии, оборудование и услуги для газовой отрасли от российских и международных компаний представит обширная экспозиция: VIII Международная специализированная выставка "InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли", V Корпоративная экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли", VII Международная специализированная выставка "Газомоторное топливо", XXIV Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства "РОС-ГАЗ-ЭКСПО". В числе экспонентов – "Газпром", UNIPER SE, Boskalis, УК ГК "Комита", "ТМК", "ОМК", "Сименс Энергетика", Концерн ВКО "Алмаз – Антей", Группа ГМС, "Газпром бурение", "Космос-Нефть-Газ", "Северсталь", "Объединённый Промышленный Комплекс", "ПСИ" и другие.Традиционно в рамках Молодёжного дня представители отраслевой бизнес-элиты объединятся с лучшими молодыми специалистами и студентами ведущих университетов России и Европы для трансфера новых знаний об энергетическом бизнесе и поиска новых идей и решений. С 2019 года Молодёжный день, организатором которого выступает ИДПО – "ВЭШ" СПбГЭУ, развивается в новом формате под названием "Энергетический челлендж" (Energy Challenge).Деловая программа ПМГФ-2021 обещает быть насыщенной конструктивными дискуссиями и содержательными выступлениями. Своё участие уже подтвердили многие российские и международные отраслевые ассоциации, научные институты и аналитические центры, представители профильных министерств и ведомств России.Встречи на Форуме дают прекрасную возможность обменяться передовым опытом, практическими знаниями и ценными идеями, найти ответы на острые вызовы, стоящие перед отраслью, выработать стратегические решения, направленные на обеспечение устойчивого развития нефтегазовой индустрии. Подробнее – на официальном сайте Форума: www.gas-forum.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы