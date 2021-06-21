https://ria.ru/20210621/flot-1737836071.html
ТОФ проводит учения в центральной части Тихого океана
ТОФ проводит учения в центральной части Тихого океана - РИА Новости, 21.06.2021
ТОФ проводит учения в центральной части Тихого океана
Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T05:03
2021-06-21T05:03
2021-06-21T09:30
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана, сообщили в Минобороны.Маневры проходят в районе, расположенном в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курильских островов.В учениях задействовали до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В них, в частности, участвуют флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также подводная лодка. Помимо этого, к маневрам привлекли противолодочные самолеты морской авиации Ту-142М3, совершившие 14-часовой полет общей дальностью десять тысяч километров. Всего в учениях заняты 20 летательных аппаратов, кроме Ту-142М3, это противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27.Корабли и самолеты уже отработали несколько задач — в частности, уничтожение авианосной ударной группы условного противника, также они нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам врага.Учения проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737298225.html
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Боевые корабли и морская авиация: учения в центральной части Тихого океана
Боевые корабли и морская авиация: учения в центральной части Тихого океана
2021-06-21T05:03
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PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
ТОФ проводит учения в центральной части Тихого океана
05:03 21.06.2021 (обновлено: 09:30 21.06.2021)
ТОФ впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ
) вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана
, сообщили в Минобороны.
Маневры проходят в районе, расположенном в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курильских островов.
В учениях задействовали до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В них, в частности, участвуют флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также подводная лодка.
Помимо этого, к маневрам привлекли противолодочные самолеты морской авиации Ту-142
М3, совершившие 14-часовой полет общей дальностью десять тысяч километров. Всего в учениях заняты 20 летательных аппаратов, кроме Ту-142М3, это противолодочные самолеты Ил-38
, истребители-перехватчики МиГ-31БМ
, самолет-заправщик Ил-78
и палубные вертолеты Ка-27
.
Корабли и самолеты уже отработали несколько задач — в частности, уничтожение авианосной ударной группы условного противника, также они нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам врага.
Учения проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.