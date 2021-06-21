https://ria.ru/20210621/falsifikatsiya-1738246765.html

Молодежи нужно стать союзниками в борьбе с фальсификацией истории войны

Молодежи нужно стать союзниками в борьбе с фальсификацией истории войны - РИА Новости, 23.06.2021

Молодежи нужно стать союзниками в борьбе с фальсификацией истории войны

Молодежи нужно стать союзниками в борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-21T14:58

2021-06-21T14:58

2021-06-23T14:50

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

евросоюз

москва

брест

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БРЕСТ, 21 июн — РИА Новости. Молодежи нужно стать союзниками в борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Когда в ряде стран, наших соседей, ветераны-легионеры, уже очень пожилые эсэсовцы, проходят по главным улицам столиц этих свободных и независимых стран-членов Евросоюза, мы не слышим окриков из Брюсселя, не слышим о позиции несогласия", - заявил Мезенцев журналистам.По его словам, "сопротивление и готовность категорически не принимать и не соглашаться с этим - наш долг". "И мы будем этим заниматься, профессионально, с опорой на факты. Мы хотим, чтобы молодые люди стали более активными нашими союзниками и желали погрузиться в историю, в осмысление того, чем жил дед и прадед, что он чувствовал, как он прошел эти годы", - подчеркнул госсекретарь.Мезенцев сообщил, что подготовленная постоянным комитетом Союзного государства в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны книга "Подвиг советского народа бессмертен..." будет передана в школы Бреста.Презентация книги прошла в понедельник в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Она посвящена новым экспозициям мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Ее первые экземпляры направлены президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.Во всех регионах России и за рубежом 22 июня, в День памяти и скорби, пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.

https://ria.ru/20210618/makey-1737559201.html

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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, евросоюз, москва, брест