Молодежи нужно стать союзниками в борьбе с фальсификацией истории войны
14:58 21.06.2021 (обновлено: 14:50 23.06.2021)
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
БРЕСТ, 21 июн — РИА Новости. Молодежи нужно стать союзниками в борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Когда в ряде стран, наших соседей, ветераны-легионеры, уже очень пожилые эсэсовцы, проходят по главным улицам столиц этих свободных и независимых стран-членов Евросоюза, мы не слышим окриков из Брюсселя, не слышим о позиции несогласия", - заявил Мезенцев журналистам.
По его словам, "сопротивление и готовность категорически не принимать и не соглашаться с этим - наш долг". "И мы будем этим заниматься, профессионально, с опорой на факты. Мы хотим, чтобы молодые люди стали более активными нашими союзниками и желали погрузиться в историю, в осмысление того, чем жил дед и прадед, что он чувствовал, как он прошел эти годы", - подчеркнул госсекретарь.
Мезенцев сообщил, что подготовленная постоянным комитетом Союзного государства в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны книга "Подвиг советского народа бессмертен..." будет передана в школы Бреста.
Презентация книги прошла в понедельник в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Она посвящена новым экспозициям мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Ее первые экземпляры направлены президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
Во всех регионах России и за рубежом 22 июня, в День памяти и скорби, пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.