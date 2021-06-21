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Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми
Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми - РИА Новости, 21.06.2021
Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми
Предлагаемая новая стратегия Брюсселя в адрес России, где в качестве подходов используются термины "вовлекать, сдерживать, отталкивать", не только неуместна, но РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T20:26
2021-06-21T20:26
2021-06-21T20:26
россия
жозеп боррель
мария захарова
брюссель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предлагаемая новая стратегия Брюсселя в адрес России, где в качестве подходов используются термины "вовлекать, сдерживать, отталкивать", не только неуместна, но имеет больше отношение к медицине, чем к политике, и подходит скорее Средневековью, сказала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Специальный доклад по будущему отношений с РФ подготовлен главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту в Брюсселе 24-25 июня."Это как название триллера... Отталкивать, сдерживать, вовлекать. Вообще, что-то это такое, как мне кажется, из сферы медицины, потому что ни с одним нормальным человеком, как ни с одной нормальной страной или объединением стран такой подход неуместен. Он алогичен и, по-большому счету, не для XXI века... уже Средневековье немного", - сказала Захарова в эфире программы 60 минут на телеканале "Россия 1".
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россия, жозеп боррель, мария захарова, брюссель, евросоюз, в мире
Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми
Официальный представитель МИД Захарова назвала подходы ЕС к работе с Россией средневековыми