https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737971301.html

Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми

Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми - РИА Новости, 21.06.2021

Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми

Предлагаемая новая стратегия Брюсселя в адрес России, где в качестве подходов используются термины "вовлекать, сдерживать, отталкивать", не только неуместна, но РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:26

2021-06-21T20:26

2021-06-21T20:26

россия

жозеп боррель

мария захарова

брюссель

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предлагаемая новая стратегия Брюсселя в адрес России, где в качестве подходов используются термины "вовлекать, сдерживать, отталкивать", не только неуместна, но имеет больше отношение к медицине, чем к политике, и подходит скорее Средневековью, сказала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Специальный доклад по будущему отношений с РФ подготовлен главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту в Брюсселе 24-25 июня."Это как название триллера... Отталкивать, сдерживать, вовлекать. Вообще, что-то это такое, как мне кажется, из сферы медицины, потому что ни с одним нормальным человеком, как ни с одной нормальной страной или объединением стран такой подход неуместен. Он алогичен и, по-большому счету, не для XXI века... уже Средневековье немного", - сказала Захарова в эфире программы 60 минут на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737956310.html

россия

брюссель

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россия, жозеп боррель, мария захарова, брюссель, евросоюз, в мире