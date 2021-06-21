https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737865901.html
Евросоюз продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил санкции против Крыма - РИА Новости, 21.06.2021
Евросоюз продлил санкции против Крыма
Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении Брюсселя. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:21
2021-06-21T11:21
2021-06-21T12:12
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении Брюсселя.Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Меры предполагают ограничение экономических отношений с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Санкции также касаются торговли, туристического сектора и некоторых видов инвестиций.Кроме того, против россиян продолжают действовать персональные и секторальные ограничения.
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россия, санкции, евросоюз, республика крым, в мире, севастополь
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:21 21.06.2021 (обновлено: 12:12 21.06.2021)
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя