https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737865901.html

Евросоюз продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил санкции против Крыма - РИА Новости, 21.06.2021

Евросоюз продлил санкции против Крыма

Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении Брюсселя. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:21

2021-06-21T11:21

2021-06-21T12:12

россия

санкции

евросоюз

республика крым

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севастополь

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении Брюсселя.Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Меры предполагают ограничение экономических отношений с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Санкции также касаются торговли, туристического сектора и некоторых видов инвестиций.Кроме того, против россиян продолжают действовать персональные и секторальные ограничения.

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, евросоюз, республика крым, в мире, севастополь