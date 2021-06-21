https://ria.ru/20210621/estoniya-1737969055.html

Эстония открывает границы для вакцинированных туристов из ряда стран

Эстония открывает границы для вакцинированных туристов из ряда стран - РИА Новости, 21.06.2021

Эстония открывает границы для вакцинированных туристов из ряда стран

Эстония готова пускать на свою территорию жителей третьих стран, включая Россию, если они прошли полный курс вакцинации, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:29

2021-06-21T20:29

2021-06-21T20:29

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эстония готова пускать на свою территорию жителей третьих стран, включая Россию, если они прошли полный курс вакцинации, говорится на сайте ведомства.Привитые путешественники смогут посещать Эстонию с любыми целями, в том числе и туристическими. Правда, у них должна быть действующая виза (турвизу получить пока невозможно) и не иметься признаков заболевания коронавирусом. Кроме того, с момента вакцинации необходимо выждать некоторое время для выработки максимальной иммунной защиты.

https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html

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2021

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