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Ситуация в Ереване после выборов спокойная
Ситуация в Ереване после выборов спокойная - РИА Новости, 21.06.2021
Ситуация в Ереване после выборов спокойная
Ситуация в столице Армении Ереване после внеочередных парламентских выборов остается спокойной, работают магазины, кафе и рестораны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:42
2021-06-21T23:42
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Ситуация в столице Армении Ереване после внеочередных парламентских выборов остается спокойной, работают магазины, кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник вечером в центре города прошел митинг сторонников и.о. премьера Никола Пашиняна, на котором выступил сам политик и его сторонники. Мероприятие длилось два часа и прошло без происшествий.Общая ситуация в столице Армении тоже остается спокойной. Город патрулируют штатные наряды полиции. Усилений со стороны сотрудников МВД нет. Муниципальный транспорт продолжает работу, открыты дороги общественного пользования, за исключением участка, где шел митинг сторонников Пашиняна, - там движение транспорта было временно перекрыто.Спокойная обстановка и у государственных зданий, таких, как здание парламента, МВД, прокуратуры и других структур. Беспорядков, митингов и каких-либо других собраний противников Пашиняна нет, передает корреспондент РИА Новости.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.
https://ria.ru/20210621/pashinyan-1737971119.html
https://ria.ru/20210621/miting-1737965270.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире
Ситуация в Ереване после выборов спокойная
23:42 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ситуация в Ереване после выборов спокойная, работают магазины и кафе

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Ситуация в столице Армении Ереване после внеочередных парламентских выборов остается спокойной, работают магазины, кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник вечером в центре города прошел митинг сторонников и.о. премьера Никола Пашиняна, на котором выступил сам политик и его сторонники. Мероприятие длилось два часа и прошло без происшествий.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии Гражданский договор в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Общая ситуация в столице Армении тоже остается спокойной. Город патрулируют штатные наряды полиции. Усилений со стороны сотрудников МВД нет. Муниципальный транспорт продолжает работу, открыты дороги общественного пользования, за исключением участка, где шел митинг сторонников Пашиняна, - там движение транспорта было временно перекрыто.
Спокойная обстановка и у государственных зданий, таких, как здание парламента, МВД, прокуратуры и других структур. Беспорядков, митингов и каких-либо других собраний противников Пашиняна нет, передает корреспондент РИА Новости.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.
Сторонники Пашиняна собрались на митинг в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянАрменияВ мире
 
 
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