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В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии
В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии - РИА Новости, 21.06.2021
В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии
В Китае наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:42
2021-06-21T12:42
2021-06-21T12:42
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МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.Согласно данным, по состоянию на конец мая установленная мощность электростанций в стране составила 2,24 миллиарда кВт.Мощность ветровых электростанций достигла 290 миллиона кВт, а солнечных - 260 миллиона кВт, данные показатели увеличились на 34,4% и 24,7% в годовом исчислении соответственно.Китай продвигается вперед в развитии возобновляемых источников энергии на фоне перехода к низкоуглеродной экономике.Ранее страна объявила, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности к 2060 году.
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китай, экономика
МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: Главное".
В Китае
наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.
Согласно данным, по состоянию на конец мая установленная мощность электростанций в стране составила 2,24 миллиарда кВт.
Мощность ветровых электростанций достигла 290 миллиона кВт, а солнечных - 260 миллиона кВт, данные показатели увеличились на 34,4% и 24,7% в годовом исчислении соответственно.
Китай продвигается вперед в развитии возобновляемых источников энергии на фоне перехода к низкоуглеродной экономике.
Ранее страна объявила, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности к 2060 году.