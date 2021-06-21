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В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии
В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии - РИА Новости, 21.06.2021
В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии
В Китае наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:42
2021-06-21T12:42
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.Согласно данным, по состоянию на конец мая установленная мощность электростанций в стране составила 2,24 миллиарда кВт.Мощность ветровых электростанций достигла 290 миллиона кВт, а солнечных - 260 миллиона кВт, данные показатели увеличились на 34,4% и 24,7% в годовом исчислении соответственно.Китай продвигается вперед в развитии возобновляемых источников энергии на фоне перехода к низкоуглеродной экономике.Ранее страна объявила, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности к 2060 году.
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китай, экономика

В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии

12:42 21.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВетряные электростанции
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.
Согласно данным, по состоянию на конец мая установленная мощность электростанций в стране составила 2,24 миллиарда кВт.
Мощность ветровых электростанций достигла 290 миллиона кВт, а солнечных - 260 миллиона кВт, данные показатели увеличились на 34,4% и 24,7% в годовом исчислении соответственно.
Китай продвигается вперед в развитии возобновляемых источников энергии на фоне перехода к низкоуглеродной экономике.
Ранее страна объявила, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности к 2060 году.
Ветрогенераторы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:28Россия-Китай: Главное
Китай наращивает масштабы разработки возобновляемых источников энергии
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
 
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