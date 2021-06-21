https://ria.ru/20210621/energiya-1737884797.html

В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии

В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии - РИА Новости, 21.06.2021

В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии

В Китае наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:42

2021-06-21T12:42

2021-06-21T12:42

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае наблюдался устойчивый рост установленной мощности возобновляемых источников энергии в январе-мае 2021 года, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.Согласно данным, по состоянию на конец мая установленная мощность электростанций в стране составила 2,24 миллиарда кВт.Мощность ветровых электростанций достигла 290 миллиона кВт, а солнечных - 260 миллиона кВт, данные показатели увеличились на 34,4% и 24,7% в годовом исчислении соответственно.Китай продвигается вперед в развитии возобновляемых источников энергии на фоне перехода к низкоуглеродной экономике.Ранее страна объявила, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности к 2060 году.

https://ria.ru/20210331/energetika-1603599752.html

китай

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китай, экономика