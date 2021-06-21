https://ria.ru/20210621/elektrichestvo-1737830007.html

Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии

Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии - РИА Новости, 21.06.2021

Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения, лидер — Казахстан, самое дорогое электричество — в Германии,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T00:12

2021-06-21T00:12

2021-06-21T07:46

россия

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европа

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения, лидер — Казахстан, самое дорогое электричество — в Германии, следует из исследования РИА Новости*.Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. В Казахстане кВт.ч, таким образом, стоит чуть больше двух рублей. В России средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч. Третье место заняла Украина, где электроэнергия в пересчете на российскую валюту стоит 4,5 рубля.Цены и их динамикаНа четвертом месте расположилась Белоруссия, где кВт.ч в пересчете на российскую валюту стоит около пяти рублей. Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество. Дороже всего электроэнергия для населения в рублевом эквиваленте стоит в Германии - 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения – регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений."При сравнении с прошлым годом в большей части европейских государств отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 24 странах из 40, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения отмечается на Украине, в Казахстане, Польше, Турции и в Люксембурге. В этих странах подорожание составило более 10%", - указывают эксперты.Снизились цены в 16 государствах. Наиболее существенно - в Нидерландах (-33,8%), на Кипре (-24,1%) и в Швеции (-19,9%). В России электроэнергий подорожала на 3,8%, что не выше уровня инфляции.Доступность электроэнергииПо заказу РИА Новости экспертами РИА Рейтинг также был подготовлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Лидером стала Исландия: жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату более 27 тысяч кВт.ч. Тарифы на электроэнергию здесь относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.На втором месте по объему доступного электричества находится Норвегия, жители которой могут приобрести на среднемесячную зарплату 26,8 тысячи кВт.ч. Помимо названных стран более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить граждане Лихтенштейна и Нидерландов.Последнее место по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, занимает Молдавия. Жители этой страны способны себе позволить только 3,6 тысячи кВт.ч электроэнергии в месяц, то есть почти в восемь раз меньше, чем граждане Исландии. Тарифы на электроэнергию в Молдавии далеко не самые высокие, однако уровень зарплат - низкий.ПрогнозыВ 2021 году тарифы на электричество в Европе могут вырасти вследствие более холодной погоды и более высоких цен на энергоносители, прогнозируют эксперты. "При этом соответствующий рост доходов населения не гарантирован из-за сохраняющейся неопределенности в мировой экономике. Поэтому не исключено, что доступность электроэнергии для жителей некоторых стран может сократиться", - подчеркивают они.В России в текущем году рост тарифов должен составить около пяти процентов. "При сохранении нынешнего уровня роста заработных плат, доступность электричества для наших граждан, как минимум, не снизится", - заключается в исследовании. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210621/elektroenergiya-1737786309.html

https://ria.ru/20210518/elektrichestvo-1732730861.html

https://ria.ru/20210531/elektroenergiya-1734883883.html

https://ria.ru/20210527/elektroenergiya-1734327264.html

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россия, риа рейтинг, европа, экономика