https://ria.ru/20210621/eksperiment-1737855427.html

Более ста компаний участвуют в эксперименте по бесковидным зонам в Москве

Более ста компаний участвуют в эксперименте по бесковидным зонам в Москве - РИА Новости, 21.06.2021

Более ста компаний участвуют в эксперименте по бесковидным зонам в Москве

Более 100 компаний участвуют в эксперименте по антиковидным зонам в Москве, свидетельствуют данные реестра на портале i.moscow. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:22

2021-06-21T10:22

2021-06-21T10:42

алексей немерюк

сергей собянин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 100 компаний участвуют в эксперименте по антиковидным зонам в Москве, свидетельствуют данные реестра на портале i.moscow.Согласно данным реестра, в эксперименте участвуют 108 компаний, среди них рестораны, бары, кафе, а также другие организации.В частности, в списках значатся ООО "Текила бар энд бум", ООО "Рок-н-ролл", "Островная кухня", "Тануки", винный бар "Лето близко", ресторан "Мост лаундж".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об эксперименте по созданию антиковидных зон в ресторанах. По его словам, для начала в эксперименте будут участвовать около полутора десятков ресторанов. Для их посещения нужен будет подтверждающий вакцинацию QR-код, который люди будут скачивать с сайта госуслуг, для этого на входе будет организован контроль. Так как дети еще не могут вакцинироваться, для них делается исключение, они могут прийти со взрослыми.Как подчеркнул в свою очередь руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в рестораны с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны.Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, на него не распространяются ограничения по ночной работе, санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей.Персонал в данных заведениях будет также вакцинирован.

https://ria.ru/20210619/podmoskove-1737683505.html

https://ria.ru/20210618/restorany-1737586795.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество