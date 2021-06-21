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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/eksperiment-1737855427.html
Более ста компаний участвуют в эксперименте по бесковидным зонам в Москве
Более ста компаний участвуют в эксперименте по бесковидным зонам в Москве - РИА Новости, 21.06.2021
Более ста компаний участвуют в эксперименте по бесковидным зонам в Москве
Более 100 компаний участвуют в эксперименте по антиковидным зонам в Москве, свидетельствуют данные реестра на портале i.moscow. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:22
2021-06-21T10:42
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 100 компаний участвуют в эксперименте по антиковидным зонам в Москве, свидетельствуют данные реестра на портале i.moscow.Согласно данным реестра, в эксперименте участвуют 108 компаний, среди них рестораны, бары, кафе, а также другие организации.В частности, в списках значатся ООО "Текила бар энд бум", ООО "Рок-н-ролл", "Островная кухня", "Тануки", винный бар "Лето близко", ресторан "Мост лаундж".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об эксперименте по созданию антиковидных зон в ресторанах. По его словам, для начала в эксперименте будут участвовать около полутора десятков ресторанов. Для их посещения нужен будет подтверждающий вакцинацию QR-код, который люди будут скачивать с сайта госуслуг, для этого на входе будет организован контроль. Так как дети еще не могут вакцинироваться, для них делается исключение, они могут прийти со взрослыми.Как подчеркнул в свою очередь руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в рестораны с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны.Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, на него не распространяются ограничения по ночной работе, санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей.Персонал в данных заведениях будет также вакцинирован.
https://ria.ru/20210619/podmoskove-1737683505.html
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алексей немерюк, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Более ста компаний участвуют в эксперименте по бесковидным зонам в Москве
10:22 21.06.2021 (обновлено: 10:42 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Более 100 компаний участвуют в эксперименте по созданию антиковидных зон в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 100 компаний участвуют в эксперименте по антиковидным зонам в Москве, свидетельствуют данные реестра на портале i.moscow.
Согласно данным реестра, в эксперименте участвуют 108 компаний, среди них рестораны, бары, кафе, а также другие организации.
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В частности, в списках значатся ООО "Текила бар энд бум", ООО "Рок-н-ролл", "Островная кухня", "Тануки", винный бар "Лето близко", ресторан "Мост лаундж".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об эксперименте по созданию антиковидных зон в ресторанах. По его словам, для начала в эксперименте будут участвовать около полутора десятков ресторанов. Для их посещения нужен будет подтверждающий вакцинацию QR-код, который люди будут скачивать с сайта госуслуг, для этого на входе будет организован контроль. Так как дети еще не могут вакцинироваться, для них делается исключение, они могут прийти со взрослыми.
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Как подчеркнул в свою очередь руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в рестораны с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны.
Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, на него не распространяются ограничения по ночной работе, санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей.
Персонал в данных заведениях будет также вакцинирован.
 
Распространение коронавирусаАлексей НемерюкСергей СобянинМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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