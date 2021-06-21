https://ria.ru/20210621/ekologiya-1737843194.html
В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации - РИА Новости, 21.06.2021
В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году, сообщила журналистам... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:44
2021-06-21T08:44
2021-06-21T08:44
россия
виктория абрамченко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
таймыр
красноярский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736128541_0:225:3191:2020_1920x0_80_0_0_b3c353cbaf70a8355d2548474790b621.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году, сообщила журналистам вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.В понедельник в Красноярский край с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".Она отметила, что также по линии федеральных органов исполнительной власти предусмотрено постоянное присутствие лаборатории Росприроднадзора на Таймыре."Усилили группировку в принципе в Сибири, в том числе и вокруг Байкала. Усилили количество личного состава таких лабораторий и сейчас занимаемся оснащением лабораторной базы. Для этого предусмотрели необходимое финансирование", - сказала вице-премьер, не уточняя суммы финансирования.
https://ria.ru/20210621/abramchenko-1737843052.html
россия
таймыр
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736128541_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_61679d4ca926e9c2fa0be72581f09a61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), таймыр, красноярский край, общество
В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
Абрамченко заявила, что онлайн-мониторинг экологической ситуации появится в России к 2024 году