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В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации - РИА Новости, 21.06.2021
В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году, сообщила журналистам... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:44
2021-06-21T08:44
россия
виктория абрамченко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
таймыр
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году, сообщила журналистам вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.В понедельник в Красноярский край с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".Она отметила, что также по линии федеральных органов исполнительной власти предусмотрено постоянное присутствие лаборатории Росприроднадзора на Таймыре."Усилили группировку в принципе в Сибири, в том числе и вокруг Байкала. Усилили количество личного состава таких лабораторий и сейчас занимаемся оснащением лабораторной базы. Для этого предусмотрели необходимое финансирование", - сказала вице-премьер, не уточняя суммы финансирования.
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россия
таймыр
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россия, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), таймыр, красноярский край, общество
В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:44 21.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Абрамченко заявила, что онлайн-мониторинг экологической ситуации появится в России к 2024 году

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году, сообщила журналистам вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.
В понедельник в Красноярский край с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".
"Мы создаем государственную информационную систему, которая будет заниматься онлайн-мониторингом экологической обстановки. Это воздух, почва и вода. И такую систему большую мы создадим к 2024 году", - сказала Абрамченко.
Она отметила, что также по линии федеральных органов исполнительной власти предусмотрено постоянное присутствие лаборатории Росприроднадзора на Таймыре.
"Усилили группировку в принципе в Сибири, в том числе и вокруг Байкала. Усилили количество личного состава таких лабораторий и сейчас занимаемся оснащением лабораторной базы. Для этого предусмотрели необходимое финансирование", - сказала вице-премьер, не уточняя суммы финансирования.
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
08:35
Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
 
РоссияВиктория АбрамченкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ТаймырКрасноярский крайОбщество
 
 
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