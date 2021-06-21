https://ria.ru/20210621/ekologiya-1737843194.html

В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации

В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации - РИА Новости, 21.06.2021

В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации

Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году, сообщила журналистам... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:44

2021-06-21T08:44

2021-06-21T08:44

россия

виктория абрамченко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

таймыр

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году, сообщила журналистам вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.В понедельник в Красноярский край с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".Она отметила, что также по линии федеральных органов исполнительной власти предусмотрено постоянное присутствие лаборатории Росприроднадзора на Таймыре."Усилили группировку в принципе в Сибири, в том числе и вокруг Байкала. Усилили количество личного состава таких лабораторий и сейчас занимаемся оснащением лабораторной базы. Для этого предусмотрели необходимое финансирование", - сказала вице-премьер, не уточняя суммы финансирования.

https://ria.ru/20210621/abramchenko-1737843052.html

россия

таймыр

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), таймыр, красноярский край, общество