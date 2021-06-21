https://ria.ru/20210621/dvizhenie-1737990890.html

Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили

Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили - РИА Новости, 21.06.2021

Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили

Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной улицы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T23:15

2021-06-21T23:15

2021-06-21T23:15

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной улицы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее сообщалось, что движение затруднено по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной из-за грузовика, который выехал на тротуар."Грузовик убрали с проезжей части. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210621/dtp-1737989751.html

садовое кольцо (москва)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, москва