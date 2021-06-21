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Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили - РИА Новости, 21.06.2021
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной улицы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:15
2021-06-21T23:15
2021-06-21T23:15
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной улицы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее сообщалось, что движение затруднено по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной из-за грузовика, который выехал на тротуар."Грузовик убрали с проезжей части. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в Telegram-канале дептранса.
https://ria.ru/20210621/dtp-1737989751.html
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садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, москва
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили