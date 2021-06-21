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Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили - РИА Новости, 21.06.2021
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной улицы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:15
2021-06-21T23:15
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной улицы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее сообщалось, что движение затруднено по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной из-за грузовика, который выехал на тротуар."Грузовик убрали с проезжей части. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, москва
Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили
23:15 21.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве восстановили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной улицы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что движение затруднено по внешней стороне Садового кольца в Москве в сторону Садовой-Каретной из-за грузовика, который выехал на тротуар.
"Грузовик убрали с проезжей части. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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Садовое кольцо (Москва)Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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