https://ria.ru/20210621/dtp-1737989751.html
Стали известны подробности ДТП с фурой, въехавшей в тумбу перехода
Стали известны подробности ДТП с фурой, въехавшей в тумбу перехода - РИА Новости, 21.06.2021
Стали известны подробности ДТП с фурой, въехавшей в тумбу перехода
Водитель фуры, который выехал на встречную полосу на улице Садово-Каретная в Москве и врезался в тумбу подземного пешеходного перехода, умер от сердечной... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:08
2021-06-21T23:08
2021-06-21T23:09
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Водитель фуры, который выехал на встречную полосу на улице Садово-Каретная в Москве и врезался в тумбу подземного пешеходного перехода, умер от сердечной недостаточности еще до столкновения, сообщил столичный дептранс.Как ранее заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в препятствие, его направили в больницу. Как уточнял агентству источник в правоохранительных органах, водителю, предположительно, стало плохо с сердцем из-за жары, а препятствием, на которое он наехал, стала тумба подземного пешеходного перехода."По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, который сегодня выехал на тротуар на Садовом кольце, умер от сердечной недостаточности до столкновения. Грузовой автомобиль был пустой, без груза. На него не был оформлен пропуск для проезда в зону ТТК, только в зону МКАД", - говорится в Telegram-канале дептранса.Причины въезда грузовика в центр выясняют правоохранительные органы, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210621/dtp-1737940861.html
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садовое кольцо (москва), гумвд, москва, происшествия
Стали известны подробности ДТП с фурой, въехавшей в тумбу перехода
23:08 21.06.2021 (обновлено: 23:09 21.06.2021)
Стали известны подробности ДТП с въехавшим в тумбу перехода в Москве водителем