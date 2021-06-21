https://ria.ru/20210621/dtp-1737940861.html

В Москве водитель фуры врезался в подземный переход

В Москве водитель фуры врезался в подземный переход - РИА Новости, 21.06.2021

В Москве водитель фуры врезался в подземный переход

В Москве на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:23

2021-06-21T17:23

2021-06-21T23:08

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.ДТП произошло в 16:40. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель въехал в тумбу подземного пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.По данным собеседника агентства, участнику ДТП стало плохо с сердцем из-за жары. Его направили в медучреждение.Как позднее сообщил столичный дептранс, водитель умер от сердечной недостаточности еще до столкновения.Фура была без груза, на нее оформили пропуск только в зону МКАД, но не в ТТК. Как отмечается в Telegram-канале департамента транспорта, правоохранительные органы выясняют, почему грузовик оказался в центре города.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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