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В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
В Москве водитель фуры врезался в подземный переход - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
В Москве на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:23
2021-06-21T17:23
2021-06-21T23:08
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.ДТП произошло в 16:40. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель въехал в тумбу подземного пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.По данным собеседника агентства, участнику ДТП стало плохо с сердцем из-за жары. Его направили в медучреждение.Как позднее сообщил столичный дептранс, водитель умер от сердечной недостаточности еще до столкновения.Фура была без груза, на нее оформили пропуск только в зону МКАД, но не в ТТК. Как отмечается в Telegram-канале департамента транспорта, правоохранительные органы выясняют, почему грузовик оказался в центре города.
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РИА Новости
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РИА Новости
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гумвд, авто, москва, происшествия
В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
17:23 21.06.2021 (обновлено: 23:08 21.06.2021)
В Москве водителю фуры стало плохо и он врезался в тумбу подземного перехода
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
В Москве
на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
ДТП произошло в 16:40. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель въехал в тумбу подземного пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.
По данным собеседника агентства, участнику ДТП стало плохо с сердцем из-за жары. Его направили в медучреждение.
Как позднее сообщил столичный дептранс, водитель умер от сердечной недостаточности еще до столкновения.
Фура была без груза, на нее оформили пропуск только в зону МКАД, но не в ТТК. Как отмечается в Telegram-канале департамента транспорта, правоохранительные органы выясняют, почему грузовик оказался в центре города.