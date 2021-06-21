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В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
В Москве водитель фуры врезался в подземный переход - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
В Москве на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 21.06.2021
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москва
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.ДТП произошло в 16:40. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель въехал в тумбу подземного пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.По данным собеседника агентства, участнику ДТП стало плохо с сердцем из-за жары. Его направили в медучреждение.Как позднее сообщил столичный дептранс, водитель умер от сердечной недостаточности еще до столкновения.Фура была без груза, на нее оформили пропуск только в зону МКАД, но не в ТТК. Как отмечается в Telegram-канале департамента транспорта, правоохранительные органы выясняют, почему грузовик оказался в центре города.
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гумвд, авто, москва, происшествия
В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
17:23 21.06.2021 (обновлено: 23:08 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Москве водителю фуры стало плохо и он врезался в тумбу подземного перехода

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве на улице Садовой-Каретной водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
ДТП произошло в 16:40. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель въехал в тумбу подземного пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.
По данным собеседника агентства, участнику ДТП стало плохо с сердцем из-за жары. Его направили в медучреждение.
Как позднее сообщил столичный дептранс, водитель умер от сердечной недостаточности еще до столкновения.
Фура была без груза, на нее оформили пропуск только в зону МКАД, но не в ТТК. Как отмечается в Telegram-канале департамента транспорта, правоохранительные органы выясняют, почему грузовик оказался в центре города.
 
ГУМВДАвтоМоскваПроисшествия
 
 
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