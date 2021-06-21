https://ria.ru/20210621/dtp-1737877033.html

На Кубани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

На Кубани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами - РИА Новости, 21.06.2021

На Кубани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Водитель и 15 детей после ДТП в Туапсинском районе Кубани с участием двух автобусов, один из которых загорелся, доставлены в больницу для осмотра, сообщает... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:13

2021-06-21T12:13

2021-06-21T12:14

гумвд

туапсе

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Водитель и 15 детей после ДТП в Туапсинском районе Кубани с участием двух автобусов, один из которых загорелся, доставлены в больницу для осмотра, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга - Сочи. Один из них загорелся, но был потушен спасателями.По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. В ДТП участвовали автобусы "Вольво" и "Ман", которые двигались в колонне."Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах, которые были оперативно предоставлены детским центром. На момент ДТП в автобусах находилось 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих", - говорится в сообщении.Состояние пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Туапсе стабильное, тяжелых травм нет, сообщил оперштаб Кубани.Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга - Сочи. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По информации полиции, предполагаемая причина ДТП - отказ тормозов у одного из автобусов."Всем пострадавшим была оказана первая необходимая помощь. Девять человек доставили в Туапсинскую районную больницу. Среди них восемь детей и один водитель. Состояние у всех пострадавших стабильное, тяжелых травм и повреждений нет", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

https://ria.ru/20210619/avariya-1737669056.html

https://ria.ru/20210613/dtp-1736878984.html

туапсе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, туапсе, краснодарский край, происшествия