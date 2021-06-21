На Кубани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами
12:13 21.06.2021 (обновлено: 12:14 21.06.2021)
© Фото : МЧС по Краснодарскому краюДва автобуса столкнулись на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе, один из них загорелся
© Фото : МЧС по Краснодарскому краю
Водитель и 15 детей после ДТП с автобусами в Туапсинском районе Кубани доставлены в больницу
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Водитель и 15 детей после ДТП в Туапсинском районе Кубани с участием двух автобусов, один из которых загорелся, доставлены в больницу для осмотра, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга - Сочи. Один из них загорелся, но был потушен спасателями.
По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. В ДТП участвовали автобусы "Вольво" и "Ман", которые двигались в колонне.
"Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах, которые были оперативно предоставлены детским центром. На момент ДТП в автобусах находилось 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих", - говорится в сообщении.
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Состояние пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Туапсе стабильное, тяжелых травм нет, сообщил оперштаб Кубани.
Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга - Сочи. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По информации полиции, предполагаемая причина ДТП - отказ тормозов у одного из автобусов.
"Всем пострадавшим была оказана первая необходимая помощь. Девять человек доставили в Туапсинскую районную больницу. Среди них восемь детей и один водитель. Состояние у всех пострадавших стабильное, тяжелых травм и повреждений нет", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.