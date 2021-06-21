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В результате столкновения легковушек в Адыгее погибли четыре человека
В результате столкновения легковушек в Адыгее погибли четыре человека - РИА Новости, 21.06.2021
В результате столкновения легковушек в Адыгее погибли четыре человека
Четыре человека погибли и три пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Адыгее, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:01
2021-06-21T10:01
2021-06-21T10:01
мурат кумпилов
авто
республика адыгея
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и три пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Адыгее, сообщает пресс-служба МВД по республике.Трагедия произошло в воскресенье в районе станицы Гиагинская."Первоначально установлено, что лобовое столкновение произошло между автомобилями ВАЗ-2114 и "Фольксваген Джетта", на момент аварии в обоих транспортных средствах находились семь человек. От полученных травм на месте сразу скончались трое… Спустя некоторое время, 50-летняя майкопчанка, получившая серьезные травмы в аварии, скончалась в республиканской больнице. Врачи продолжают бороться за жизнь троих пострадавших", - говорится в сообщении.На место ДТП выезжал глава республики Мурат Кумпилов."В настоящее время полицией Адыгеи устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению этого ДТП, а также его возможные свидетели и очевидцы. Процессуальная проверка проводится следственным подразделением отдела МВД России по Гиагинскому району", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210601/adygeya-1735169587.html
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мурат кумпилов, авто, республика адыгея, происшествия
В результате столкновения легковушек в Адыгее погибли четыре человека
В результате лобового столкновения легковых автомобилей в Адыгее погибли четыре человека
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости.
Четыре человека погибли и три пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Адыгее
, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Трагедия произошло в воскресенье в районе станицы Гиагинская.
"Первоначально установлено, что лобовое столкновение произошло между автомобилями ВАЗ-2114 и "Фольксваген Джетта", на момент аварии в обоих транспортных средствах находились семь человек. От полученных травм на месте сразу скончались трое… Спустя некоторое время, 50-летняя майкопчанка, получившая серьезные травмы в аварии, скончалась в республиканской больнице. Врачи продолжают бороться за жизнь троих пострадавших", - говорится в сообщении.
На место ДТП выезжал глава республики Мурат Кумпилов
.
"В настоящее время полицией Адыгеи устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению этого ДТП, а также его возможные свидетели и очевидцы. Процессуальная проверка проводится следственным подразделением отдела МВД России по Гиагинскому району", - отмечается в документе.