https://ria.ru/20210621/dtp-1737831820.html

Наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным

Наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным - РИА Новости, 21.06.2021

Наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным

Наезд пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами (штат Флорида), в результате чего один человек погиб, не был совершен специально, заявили местные... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T01:11

2021-06-21T01:11

2021-06-21T01:11

флорида

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сша

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Наезд пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами (штат Флорида), в результате чего один человек погиб, не был совершен специально, заявили местные власти и полиция.Накануне местное телевидение со ссылкой на власти сообщало, что инцидент произошел в американском городе Уилтон Мэнорс в субботу. Тогда пикап наехал на двух человек, которые собирались присоединиться к гей-параду: один из них погиб, второго госпитализировали. Мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис, который присутствовал на параде, заявлял, что это была "террористическая атака".В воскресенье мэр выпустил новое заявление, где подчеркнул, что полиция провела расследование, и все указывает на случайный характер происшествия.Полиция Форт-Лодердейла отметила, что 77-летний водитель был участником мероприятия, но не мог "ходить во время парада из-за недуга". Водитель, а также погибший мужчина и пострадавший были участниками одного и того же хора.Второй пострадавший находится в больнице, он получил серьезные ранения, и, "как ожидается, выживет". Правоохранители не предъявили обвинения водителю и не арестовали его. Расследование инцидента продолжается.

https://ria.ru/20210614/minneapolis-1736923570.html

https://ria.ru/20210615/strelba-1737011754.html

флорида

майами

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флорида, майами, сша, в мире