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Наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным
Наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным - РИА Новости, 21.06.2021
Наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным
Наезд пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами (штат Флорида), в результате чего один человек погиб, не был совершен специально, заявили местные... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T01:11
2021-06-21T01:11
2021-06-21T01:11
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Наезд пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами (штат Флорида), в результате чего один человек погиб, не был совершен специально, заявили местные власти и полиция.Накануне местное телевидение со ссылкой на власти сообщало, что инцидент произошел в американском городе Уилтон Мэнорс в субботу. Тогда пикап наехал на двух человек, которые собирались присоединиться к гей-параду: один из них погиб, второго госпитализировали. Мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис, который присутствовал на параде, заявлял, что это была "террористическая атака".В воскресенье мэр выпустил новое заявление, где подчеркнул, что полиция провела расследование, и все указывает на случайный характер происшествия.Полиция Форт-Лодердейла отметила, что 77-летний водитель был участником мероприятия, но не мог "ходить во время парада из-за недуга". Водитель, а также погибший мужчина и пострадавший были участниками одного и того же хора.Второй пострадавший находится в больнице, он получил серьезные ранения, и, "как ожидается, выживет". Правоохранители не предъявили обвинения водителю и не арестовали его. Расследование инцидента продолжается.
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флорида, майами, сша, в мире
Наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным
Власти сообщили, что наезд машины на участников гей-парада во Флориде не был намеренным
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Наезд пикапа на участников гей-парада в пригороде Майами
(штат Флорида
), в результате чего один человек погиб, не был совершен специально, заявили местные власти и полиция.
Накануне местное телевидение со ссылкой на власти сообщало, что инцидент произошел в американском городе Уилтон Мэнорс в субботу. Тогда пикап наехал на двух человек, которые собирались присоединиться к гей-параду: один из них погиб, второго госпитализировали. Мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис, который присутствовал на параде, заявлял, что это была "террористическая атака".
В воскресенье мэр выпустил новое заявление, где подчеркнул, что полиция провела расследование, и все указывает на случайный характер происшествия.
"По мере того, как продолжают собираться вместе все факты, возникает такая картина: это происшествие, в ходе которого (водитель - ред.) потерял контроль над грузовиком", - написал Транталис в соцсетях.
Полиция Форт-Лодердейла отметила, что 77-летний водитель был участником мероприятия, но не мог "ходить во время парада из-за недуга". Водитель, а также погибший мужчина и пострадавший были участниками одного и того же хора.
"Когда машина начала двигаться вперед до начала парада, она неожиданно ускорилась, сбив двух пешеходов. После наезда водитель продолжил движение, пересек все полосы движения, и врезался в итоге в ограду предприятия ... Водитель остался на месте происшествия и сотрудничал со следователями. Была проведена проверка на алкоголь, признаков ухудшения состояния не обнаружено", - говорится в заявлении полиции.
Второй пострадавший находится в больнице, он получил серьезные ранения, и, "как ожидается, выживет". Правоохранители не предъявили обвинения водителю и не арестовали его. Расследование инцидента продолжается.