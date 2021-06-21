Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/dollar-1737839265.html
Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей - РИА Новости, 21.06.2021
Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T07:38
2021-06-21T09:14
россия
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:25 мск понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.Августовский фьючерс на сырье марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель. Нефть укрепляется на позитивном внешнем фоне.
https://ria.ru/20210619/dollar-1737661629.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская биржа, экономика
Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:38 21.06.2021 (обновлено: 09:14 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 8 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07:25 мск понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.
Августовский фьючерс на сырье марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель. Нефть укрепляется на позитивном внешнем фоне.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:38
Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
 
РоссияМосковская биржаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Лента новостейМолния