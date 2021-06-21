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Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей - РИА Новости, 21.06.2021
Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T07:38
2021-06-21T07:38
2021-06-21T09:14
россия
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:25 мск понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.Августовский фьючерс на сырье марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель. Нефть укрепляется на позитивном внешнем фоне.
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россия, московская биржа, экономика
Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:38 21.06.2021 (обновлено: 09:14 21.06.2021)
Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 8 июня