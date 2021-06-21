https://ria.ru/20210621/dollar-1737839265.html

Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей

Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей - РИА Новости, 21.06.2021

Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей

Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T07:38

2021-06-21T07:38

2021-06-21T09:14

россия

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:25 мск понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.Августовский фьючерс на сырье марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель. Нефть укрепляется на позитивном внешнем фоне.

https://ria.ru/20210619/dollar-1737661629.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская биржа, экономика