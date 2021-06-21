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Муниципалитеты Приангарья увеличили собственные доходы почти на 20%
Муниципалитеты Приангарья увеличили собственные доходы почти на 20% - РИА Новости, 21.06.2021
Муниципалитеты Приангарья увеличили собственные доходы почти на 20%
Собственные доходы муниципальных образований в Иркутской области увеличились за пять месяцев 2021 года почти на 20%, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:01
2021-06-21T16:01
2021-06-21T16:01
иркутская область
иркутская область
экономика
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ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Собственные доходы муниципальных образований в Иркутской области увеличились за пять месяцев 2021 года почти на 20%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя правительства Приангарья Константина Зайцева."Объем собственных доходов, которые муниципалитеты расходуют по своему усмотрению, увеличился на 2,4 млрд рублей, или на 19,8% в сравнении с прошлогодним периодом с января по май", - сообщил Константин Зайцев.Говоря об исполнении консолидированного бюджета за первые пять месяцев текущего года, глава регионального правительства подчеркнул, что исполнение местных бюджетов идет более стабильными и высокими темпами, чем областного. Губернатору и правительству региона известны проблемы с общей сбалансированностью муниципальных бюджетов до конца года. Поэтому при первых возможностях финансовая помощь из областной казны в адрес муниципальных образований будет увеличиваться.Он также напомнил, что благодаря поправкам, внесенным губернатором в июне, муниципалитетам было возвращено 1,2 млрд рублей, которые местные власти не сумели использовать при строительстве социальных объектов в предыдущие два года. Дополнительные 2,2 млрд рублей были направлены на прохождение отопительного сезона и подготовку к следующей зиме, в том числе на модернизацию муниципальных котельных.Также на 700 млн рублей увеличены субсидии муниципалитетам на выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате зарплаты школьным учителям и воспитателям детских садов. 152 муниципальных образования первого и второго уровней, которые в 2020 году обеспечили увеличение собственных доходов в местные бюджеты, получили из региональной казны "премии" в общем объеме 300 млн рублей. На 1,3 млрд рублей увеличен бюджет на целевые остатки прошлого года, в том числе дорожного фонда Иркутской области, средства которого предназначены помимо прочего на ремонт и реконструкцию дорог местного значения.
https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html
https://ria.ru/20210416/dorogi-1728628381.html
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иркутская область, экономика
Муниципалитеты Приангарья увеличили собственные доходы почти на 20%
Муниципалитеты Приангарья увеличили собственные доходы в 2021 году почти на 20%
ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости.
Собственные доходы муниципальных образований в Иркутской области
увеличились за пять месяцев 2021 года почти на 20%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя правительства Приангарья Константина Зайцева.
"Объем собственных доходов, которые муниципалитеты расходуют по своему усмотрению, увеличился на 2,4 млрд рублей, или на 19,8% в сравнении с прошлогодним периодом с января по май", - сообщил Константин Зайцев.
Говоря об исполнении консолидированного бюджета за первые пять месяцев текущего года, глава регионального правительства подчеркнул, что исполнение местных бюджетов идет более стабильными и высокими темпами, чем областного. Губернатору и правительству региона известны проблемы с общей сбалансированностью муниципальных бюджетов до конца года. Поэтому при первых возможностях финансовая помощь из областной казны в адрес муниципальных образований будет увеличиваться.
Он также напомнил, что благодаря поправкам, внесенным губернатором в июне, муниципалитетам было возвращено 1,2 млрд рублей, которые местные власти не сумели использовать при строительстве социальных объектов в предыдущие два года. Дополнительные 2,2 млрд рублей были направлены на прохождение отопительного сезона и подготовку к следующей зиме, в том числе на модернизацию муниципальных котельных.
Также на 700 млн рублей увеличены субсидии муниципалитетам на выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате зарплаты школьным учителям и воспитателям детских садов. 152 муниципальных образования первого и второго уровней, которые в 2020 году обеспечили увеличение собственных доходов в местные бюджеты, получили из региональной казны "премии" в общем объеме 300 млн рублей. На 1,3 млрд рублей увеличен бюджет на целевые остатки прошлого года, в том числе дорожного фонда Иркутской области, средства которого предназначены помимо прочего на ремонт и реконструкцию дорог местного значения.