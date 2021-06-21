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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210621/dogovorennosti-1737890067.html
В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена
В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена - РИА Новости, 21.06.2021
В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена
В Кремле надеются, что договоренности лидеров РФ и США не будут дезактивированы на рабочем уровне, как случалось ранее в истории двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:06
2021-06-21T13:06
саммит путина и байдена
джейк салливан
россия
северный поток — 2
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Кремле надеются, что договоренности лидеров РФ и США не будут дезактивированы на рабочем уровне, как случалось ранее в истории двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В истории двусторонних отношений РФ и США были случаи, когда договоренности лидеров дезактивировались на рабочем уровне, в Кремле надеются, что в этот раз ситуация сложится иначе.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."Мы действительно сталкивались с тем, когда руководители государств договариваются об одном, а имплементация уже идет, точнее не идет, совсем по другой траектории. Очень хочется надеяться, что на этот раз будет по-другому", - подчеркнул представитель Кремля.
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джейк салливан, россия, северный поток — 2, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена
13:06 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Песков надеется, что договоренности президентов России и США не дезактивируют на рабочем уровне

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Кремле надеются, что договоренности лидеров РФ и США не будут дезактивированы на рабочем уровне, как случалось ранее в истории двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В истории двусторонних отношений РФ и США были случаи, когда договоренности лидеров дезактивировались на рабочем уровне, в Кремле надеются, что в этот раз ситуация сложится иначе.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
"В наших (с США) двусторонних отношениях в последние годы и с прежней администрацией мы уже неоднократно сталкивались с сюжетами, когда понимание, достигнутое на высшем уровне, далее обрекается на полное бездействие и такую априори дезактивацию со стороны... это можно как угодно называть: рабочий уровень, глубинное государство", - сказал Песков журналистам.
"Мы действительно сталкивались с тем, когда руководители государств договариваются об одном, а имплементация уже идет, точнее не идет, совсем по другой траектории. Очень хочется надеяться, что на этот раз будет по-другому", - подчеркнул представитель Кремля.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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