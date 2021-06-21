В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Песков надеется, что договоренности президентов России и США не дезактивируют на рабочем уровне
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Кремле надеются, что договоренности лидеров РФ и США не будут дезактивированы на рабочем уровне, как случалось ранее в истории двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В истории двусторонних отношений РФ и США были случаи, когда договоренности лидеров дезактивировались на рабочем уровне, в Кремле надеются, что в этот раз ситуация сложится иначе.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
"В наших (с США) двусторонних отношениях в последние годы и с прежней администрацией мы уже неоднократно сталкивались с сюжетами, когда понимание, достигнутое на высшем уровне, далее обрекается на полное бездействие и такую априори дезактивацию со стороны... это можно как угодно называть: рабочий уровень, глубинное государство", - сказал Песков журналистам.
"Мы действительно сталкивались с тем, когда руководители государств договариваются об одном, а имплементация уже идет, точнее не идет, совсем по другой траектории. Очень хочется надеяться, что на этот раз будет по-другому", - подчеркнул представитель Кремля.