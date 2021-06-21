https://ria.ru/20210621/dogovorennosti-1737890067.html

В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена

В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле надеются на имплементацию договоренностей Путина и Байдена

В Кремле надеются, что договоренности лидеров РФ и США не будут дезактивированы на рабочем уровне, как случалось ранее в истории двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:06

2021-06-21T13:06

2021-06-21T13:06

саммит путина и байдена

джейк салливан

россия

северный поток — 2

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Кремле надеются, что договоренности лидеров РФ и США не будут дезактивированы на рабочем уровне, как случалось ранее в истории двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В истории двусторонних отношений РФ и США были случаи, когда договоренности лидеров дезактивировались на рабочем уровне, в Кремле надеются, что в этот раз ситуация сложится иначе.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."Мы действительно сталкивались с тем, когда руководители государств договариваются об одном, а имплементация уже идет, точнее не идет, совсем по другой траектории. Очень хочется надеяться, что на этот раз будет по-другому", - подчеркнул представитель Кремля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/belyy-1737799700.html

россия

сша

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джейк салливан, россия, северный поток — 2, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире