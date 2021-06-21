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В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ
В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.06.2021
В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ
Четверо ополченцев погибли, пятеро ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в управлении Народной милиции... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:24
2021-06-21T18:50
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Четверо ополченцев погибли, пятеро ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."В результате обстрела из минометов позиций Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое со стороны ВСУ были убиты трое наших военнослужащих, один получил тяжелое ранение. В 13:30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна", — говорится в сообщении ведомства.По информации ведомства, в результате обстрела еще один боец погиб и четверо получили ранения.В Донецке назвали обстрел циничным, поскольку огонь велся целенаправленно по автомобилю с медицинскими опознавательными знаками."Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее", — отметили в Народной милиции.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
https://ria.ru/20210621/lavrov-1737912413.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире
В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ
18:24 21.06.2021 (обновлено: 18:50 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев и пяти раненых после обстрела ВСУ

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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Четверо ополченцев погибли, пятеро ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В результате обстрела из минометов позиций Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое со стороны ВСУ были убиты трое наших военнослужащих, один получил тяжелое ранение. В 13:30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна", — говорится в сообщении ведомства.
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По информации ведомства, в результате обстрела еще один боец погиб и четверо получили ранения.
В Донецке назвали обстрел циничным, поскольку огонь велся целенаправленно по автомобилю с медицинскими опознавательными знаками.
"Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее", — отметили в Народной милиции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
 
 
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