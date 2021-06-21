https://ria.ru/20210621/dnr-1737952803.html

В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ

В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.06.2021

В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ

Четверо ополченцев погибли, пятеро ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в управлении Народной милиции... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:24

2021-06-21T18:24

2021-06-21T18:50

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Четверо ополченцев погибли, пятеро ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."В результате обстрела из минометов позиций Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое со стороны ВСУ были убиты трое наших военнослужащих, один получил тяжелое ранение. В 13:30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна", — говорится в сообщении ведомства.По информации ведомства, в результате обстрела еще один боец погиб и четверо получили ранения.В Донецке назвали обстрел циничным, поскольку огонь велся целенаправленно по автомобилю с медицинскими опознавательными знаками."Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее", — отметили в Народной милиции.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.

https://ria.ru/20210621/lavrov-1737912413.html

https://ria.ru/20210620/donbass-1737754208.html

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире