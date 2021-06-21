https://ria.ru/20210621/delo-1737895531.html

После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело

После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело - РИА Новости, 21.06.2021

После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после ДТП с автобусом в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:40

2021-06-21T13:40

2021-06-21T16:21

авто

туапсинский район

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после ДТП с автобусом в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани утром в понедельник. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По информации полиции, предполагаемая причина ДТП - отказ тормозов у одного из автобусов."Утром поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них. По данному факту... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, утром 21 июня на автодороге "Джубга-Сочи" в районе поселка Новомихайловского столкнулись два автобуса, перевозившие детей в составе колонны с сопровождением. В результате автобус, в салоне которого находилось 38 детей и двое сопровождающих, съехал на обочину и загорелся. Подчеркивается, что из автобуса были эвакуированы все пассажиры. Как отметили в СК, пострадали 7 детей, которые с различными травмами доставлены в больницу, угрозы жизни нет.В настоящее время на месте работает следователь, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также соблюдались ли требования безопасности при перевозке детей.

https://ria.ru/20210621/video-1737870952.html

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа следователей на месте аварии двух автобусов в Краснодарском крае Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани утром в понедельник. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. 2021-06-21T13:40 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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авто, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия