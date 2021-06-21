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После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело
После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело - РИА Новости, 21.06.2021
После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после ДТП с автобусом в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:40
2021-06-21T16:21
авто
туапсинский район
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после ДТП с автобусом в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани утром в понедельник. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По информации полиции, предполагаемая причина ДТП - отказ тормозов у одного из автобусов."Утром поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них. По данному факту... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, утром 21 июня на автодороге "Джубга-Сочи" в районе поселка Новомихайловского столкнулись два автобуса, перевозившие детей в составе колонны с сопровождением. В результате автобус, в салоне которого находилось 38 детей и двое сопровождающих, съехал на обочину и загорелся. Подчеркивается, что из автобуса были эвакуированы все пассажиры. Как отметили в СК, пострадали 7 детей, которые с различными травмами доставлены в больницу, угрозы жизни нет.В настоящее время на месте работает следователь, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также соблюдались ли требования безопасности при перевозке детей.
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туапсинский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Работа следователей на месте аварии двух автобусов в Краснодарском крае
Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани утром в понедельник. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар.
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авто, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия
После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело
13:40 21.06.2021 (обновлено: 16:21 21.06.2021)
 
© Фото : МЧС по Краснодарскому краюДва автобуса столкнулись на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе, один из них загорелся
Два автобуса столкнулись на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе, один из них загорелся - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : МЧС по Краснодарскому краю

После ДТП с автобусами на Кубани завели уголовное дело

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после ДТП с автобусом в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.
Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани утром в понедельник. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По информации полиции, предполагаемая причина ДТП - отказ тормозов у одного из автобусов.
"Утром поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них. По данному факту... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 21 июня на автодороге "Джубга-Сочи" в районе поселка Новомихайловского столкнулись два автобуса, перевозившие детей в составе колонны с сопровождением. В результате автобус, в салоне которого находилось 38 детей и двое сопровождающих, съехал на обочину и загорелся. Подчеркивается, что из автобуса были эвакуированы все пассажиры. Как отметили в СК, пострадали 7 детей, которые с различными травмами доставлены в больницу, угрозы жизни нет.
В настоящее время на месте работает следователь, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также соблюдались ли требования безопасности при перевозке детей.
Два автобуса столкнулись на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе, один из них загорелся - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
11:42
Появилось видео с места столкновения двух автобусов на Кубани
 
АвтоТуапсинский районСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайПроисшествия
 
 
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