https://ria.ru/20210621/cyberpunk-1737919286.html

Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store

Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store - РИА Новости, 21.06.2021

Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store

Японская компания Sony вернула в сервис PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой в декабре стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:22

2021-06-21T15:22

2021-06-21T16:16

cyberpunk 2077

sony corporation

технологии

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Японская компания Sony вернула в сервис PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой в декабре стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире, следует из сообщения в официальном аккаунте игры в соцсети Twitter."Cyberpunk 2077 вернулся в PlayStation Store", — говорится там."Ролевой экшен" Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак". Примерно через неделю после релиза игры компания Sony отозвала игру из сервиса PlayStation Store до дальнейшего уведомления. Решение о приостановке цифровых продаж игры было принято после того, как у ряда геймеров возникли нарекания к ней из-за сбоев и проблем совместимости.Запустить игру теперь можно на игровых приставках PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Кроме того, для владельцев версии игры PS4 во второй половине этого года ожидается обновление.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/cyberpunk-2077-1591148948.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

cyberpunk 2077, sony corporation, технологии