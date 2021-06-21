https://ria.ru/20210621/cyberpunk-1737919286.html
Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store
Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store - РИА Новости, 21.06.2021
Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store
Японская компания Sony вернула в сервис PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой в декабре стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:22
2021-06-21T15:22
2021-06-21T16:16
cyberpunk 2077
sony corporation
технологии
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Японская компания Sony вернула в сервис PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой в декабре стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире, следует из сообщения в официальном аккаунте игры в соцсети Twitter."Cyberpunk 2077 вернулся в PlayStation Store", — говорится там."Ролевой экшен" Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак". Примерно через неделю после релиза игры компания Sony отозвала игру из сервиса PlayStation Store до дальнейшего уведомления. Решение о приостановке цифровых продаж игры было принято после того, как у ряда геймеров возникли нарекания к ней из-за сбоев и проблем совместимости.Запустить игру теперь можно на игровых приставках PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Кроме того, для владельцев версии игры PS4 во второй половине этого года ожидается обновление.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/cyberpunk-2077-1591148948.html
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cyberpunk 2077, sony corporation, технологии
Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store
15:22 21.06.2021 (обновлено: 16:16 21.06.2021)
Компьютерная игра Cyberpunk 2077 вернулась в магазин PlayStation