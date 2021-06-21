Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
© Павел БедняковЛюди в защитных масках на улице
© Павел Бедняков
Глава Чувашии заявил, что при ухудшении ситуации с COVID-19 могут быть введены ограничения
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике могут быть введены жесткие ограничения, сообщает пресс-служа главы региона.
"Если обстановка будет складываться по примеру других регионов, то мы будем вынуждены ограничивать не только банкеты в ресторанах, но и принимать решения о более жестких ограничениях. При введении новых мер необходимо давать возможность работать без особых ограничений тем предприятиям, которые смогут организовать свою деятельность, используя имеющиеся сегодня инструменты. И здесь речь идет, прежде всего, о вакцинации. Такая практика в других регионах есть, нам необходимо изучить их опыт и подготовиться ко всем вариантам развития ситуации", - сказал Николаев.
Он отметил, что в регионе увеличивается количество госпитализированных, выросла нагрузка на скорую помощь. "Как показывают медицинские исследования, самый эффективный барьер и защита от болезни - это вакцинация. Нам необходимо активизироваться в этом направлении и продолжить работу по созданию наиболее комфортных условий для вакцинации тех, кто хочет сделать прививку. Это особенно касается тех людей, которые задействованы в проведении массовых мероприятий и взаимодействуют с большим количеством людей", - подчеркнул глава Чувашии.
Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Чувашии зафиксированы 26 789 случаев заражения коронавирусом, из них 54 - за последние сутки. Выздоровели 24 504 человека, 1 504 пациента скончались.