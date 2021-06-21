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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/chuvashiya-1737935311.html
Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике могут быть введены жесткие ограничения, сообщает пресс-служа главы... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:53
2021-06-21T16:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег николаев (политик)
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике могут быть введены жесткие ограничения, сообщает пресс-служа главы региона.Он отметил, что в регионе увеличивается количество госпитализированных, выросла нагрузка на скорую помощь. "Как показывают медицинские исследования, самый эффективный барьер и защита от болезни - это вакцинация. Нам необходимо активизироваться в этом направлении и продолжить работу по созданию наиболее комфортных условий для вакцинации тех, кто хочет сделать прививку. Это особенно касается тех людей, которые задействованы в проведении массовых мероприятий и взаимодействуют с большим количеством людей", - подчеркнул глава Чувашии.Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Чувашии зафиксированы 26 789 случаев заражения коронавирусом, из них 54 - за последние сутки. Выздоровели 24 504 человека, 1 504 пациента скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег николаев (политик), здоровье - общество, чувашская республика (чувашия)
Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:53 21.06.2021
 
© Павел БедняковЛюди в защитных масках на улице
Люди в защитных масках на улице
© Павел Бедняков

Глава Чувашии заявил, что при ухудшении ситуации с COVID-19 могут быть введены ограничения

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике могут быть введены жесткие ограничения, сообщает пресс-служа главы региона.
"Если обстановка будет складываться по примеру других регионов, то мы будем вынуждены ограничивать не только банкеты в ресторанах, но и принимать решения о более жестких ограничениях. При введении новых мер необходимо давать возможность работать без особых ограничений тем предприятиям, которые смогут организовать свою деятельность, используя имеющиеся сегодня инструменты. И здесь речь идет, прежде всего, о вакцинации. Такая практика в других регионах есть, нам необходимо изучить их опыт и подготовиться ко всем вариантам развития ситуации", - сказал Николаев.
Он отметил, что в регионе увеличивается количество госпитализированных, выросла нагрузка на скорую помощь. "Как показывают медицинские исследования, самый эффективный барьер и защита от болезни - это вакцинация. Нам необходимо активизироваться в этом направлении и продолжить работу по созданию наиболее комфортных условий для вакцинации тех, кто хочет сделать прививку. Это особенно касается тех людей, которые задействованы в проведении массовых мероприятий и взаимодействуют с большим количеством людей", - подчеркнул глава Чувашии.
Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Чувашии зафиксированы 26 789 случаев заражения коронавирусом, из них 54 - за последние сутки. Выздоровели 24 504 человека, 1 504 пациента скончались.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег Николаев (политик)Здоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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