https://ria.ru/20210621/chuvashiya-1737935311.html

Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19

Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике могут быть введены жесткие ограничения, сообщает пресс-служа главы... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:53

2021-06-21T16:53

2021-06-21T16:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

олег николаев (политик)

здоровье - общество

чувашская республика (чувашия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582180207_0:49:1367:817_1920x0_80_0_0_4d9c3b131717cb40e4bc9eb539798b31.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике могут быть введены жесткие ограничения, сообщает пресс-служа главы региона.Он отметил, что в регионе увеличивается количество госпитализированных, выросла нагрузка на скорую помощь. "Как показывают медицинские исследования, самый эффективный барьер и защита от болезни - это вакцинация. Нам необходимо активизироваться в этом направлении и продолжить работу по созданию наиболее комфортных условий для вакцинации тех, кто хочет сделать прививку. Это особенно касается тех людей, которые задействованы в проведении массовых мероприятий и взаимодействуют с большим количеством людей", - подчеркнул глава Чувашии.Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Чувашии зафиксированы 26 789 случаев заражения коронавирусом, из них 54 - за последние сутки. Выздоровели 24 504 человека, 1 504 пациента скончались.

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835645.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег николаев (политик), здоровье - общество, чувашская республика (чувашия)