https://ria.ru/20210621/chikago-1737845966.html

В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света

В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 21.06.2021

В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света

Более 35 тысяч потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов, сообщается на сайте Commonwealth... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:14

2021-06-21T09:14

2021-06-21T09:14

иллинойс

чикаго

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154991/06/1549910680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed2d71600d01a32cf56314e670096762.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Более 35 тысяч потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов, сообщается на сайте Commonwealth Edison (ComEd), крупнейшей электроэнергетической компании в штате Иллинойс и единственного поставщика электроэнергии в Чикаго.Как следует из данных, размещенных на сайте компании, в настоящий момент 35 342 потребителя оказались затронуты перебоями в электроснабжении. В самом Чикаго отключение электричества произошло у 2743 потребителей, в городе Дэриэн - у 2218, в Даунерс Гров Тауншип - у 4230, в деревне Уиллоу Спрингс - у 2234, в деревне Вудридж - у 4789.Телеканал NBC Chicago сообщает, что отключение электричества произошло из-за сильных штормов, обрушившихся на район в воскресенье вечером. Они принесли с собой порывистый ветер и торнадо.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737561421.html

иллинойс

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иллинойс, чикаго, в мире