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В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света
В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 21.06.2021
В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света
Более 35 тысяч потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов, сообщается на сайте Commonwealth... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:14
2021-06-21T09:14
иллинойс
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Более 35 тысяч потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов, сообщается на сайте Commonwealth Edison (ComEd), крупнейшей электроэнергетической компании в штате Иллинойс и единственного поставщика электроэнергии в Чикаго.Как следует из данных, размещенных на сайте компании, в настоящий момент 35 342 потребителя оказались затронуты перебоями в электроснабжении. В самом Чикаго отключение электричества произошло у 2743 потребителей, в городе Дэриэн - у 2218, в Даунерс Гров Тауншип - у 4230, в деревне Уиллоу Спрингс - у 2234, в деревне Вудридж - у 4789.Телеканал NBC Chicago сообщает, что отключение электричества произошло из-за сильных штормов, обрушившихся на район в воскресенье вечером. Они принесли с собой порывистый ветер и торнадо.
https://ria.ru/20210618/yalta-1737561421.html
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иллинойс, чикаго, в мире
В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света
09:14 21.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Quinn Dombrowski / The invisible cityТуман в Чикаго
Туман в Чикаго - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Quinn Dombrowski / The invisible city

В Чикаго и пригородах более 35 тысяч потребителей остались без света из-за штормов

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Более 35 тысяч потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов, сообщается на сайте Commonwealth Edison (ComEd), крупнейшей электроэнергетической компании в штате Иллинойс и единственного поставщика электроэнергии в Чикаго.
Как следует из данных, размещенных на сайте компании, в настоящий момент 35 342 потребителя оказались затронуты перебоями в электроснабжении. В самом Чикаго отключение электричества произошло у 2743 потребителей, в городе Дэриэн - у 2218, в Даунерс Гров Тауншип - у 4230, в деревне Уиллоу Спрингс - у 2234, в деревне Вудридж - у 4789.
Телеканал NBC Chicago сообщает, что отключение электричества произошло из-за сильных штормов, обрушившихся на район в воскресенье вечером. Они принесли с собой порывистый ветер и торнадо.
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