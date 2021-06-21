https://ria.ru/20210621/chelyabinsk-1737880175.html
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома - РИА Новости, 21.06.2021
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома
Полиция в Челябинске проведет проверку по факту инцидента в жилом комплексе, где мужчина набросился с ремнем на девушек, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:27
2021-06-21T12:27
2021-06-21T16:30
россия
гумвд
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737904560_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_0c43c70a0d842ccd179ec6a8ac1f1c05.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске проведет проверку по факту инцидента в жилом комплексе, где мужчина набросился с ремнем на девушек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной челябинскому жилому комплексу "Академ-Сити", размещено видео, на котором у автомобиля стоят 4 девушки, к ним подходит мужчина с ремнем и начинает каждую из них им бить. При этом мужчина что-то кричит, а после уходит. В комментариях жители комплекса поясняют, что 20 июня около 05.50-06.00 утра эти девушки у автомобиля слушали громко музыку и курили кальян, видимо, считают местные жители, за это им и "влетело" от мужчины. Также добавляется, что девушки подали заявление в полицию."Заявление зарегистрировано в отделе полиции "Северо-Западный". Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210608/ubiystvo-1736134064.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737904560_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_61a6d5df34538286ae62a863d6e534b7.jpg
Мужчина напал с ремнем на девушек. Кадры инцидента
Мужчина набросился с ремнем на девушек, курящих кальян в Академе
2021-06-21T12:27
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, челябинск, происшествия
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома
12:27 21.06.2021 (обновлено: 16:30 21.06.2021)
В Челябинске полиция проведет проверку после того, как мужчина избил ремнем девушек на улице