Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/chelyabinsk-1737880175.html
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома - РИА Новости, 21.06.2021
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома
Полиция в Челябинске проведет проверку по факту инцидента в жилом комплексе, где мужчина набросился с ремнем на девушек, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:27
2021-06-21T16:30
россия
гумвд
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737904560_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_0c43c70a0d842ccd179ec6a8ac1f1c05.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске проведет проверку по факту инцидента в жилом комплексе, где мужчина набросился с ремнем на девушек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной челябинскому жилому комплексу "Академ-Сити", размещено видео, на котором у автомобиля стоят 4 девушки, к ним подходит мужчина с ремнем и начинает каждую из них им бить. При этом мужчина что-то кричит, а после уходит. В комментариях жители комплекса поясняют, что 20 июня около 05.50-06.00 утра эти девушки у автомобиля слушали громко музыку и курили кальян, видимо, считают местные жители, за это им и "влетело" от мужчины. Также добавляется, что девушки подали заявление в полицию."Заявление зарегистрировано в отделе полиции "Северо-Западный". Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210608/ubiystvo-1736134064.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мужчина напал с ремнем на девушек. Кадры инцидента
Мужчина набросился с ремнем на девушек, курящих кальян в Академе
2021-06-21T12:27
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737904560_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_61a6d5df34538286ae62a863d6e534b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, челябинск, происшествия
Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома
12:27 21.06.2021 (обновлено: 16:30 21.06.2021)
 

В Челябинске полиция проведет проверку после того, как мужчина избил ремнем девушек на улице

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске проведет проверку по факту инцидента в жилом комплексе, где мужчина набросился с ремнем на девушек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной челябинскому жилому комплексу "Академ-Сити", размещено видео, на котором у автомобиля стоят 4 девушки, к ним подходит мужчина с ремнем и начинает каждую из них им бить. При этом мужчина что-то кричит, а после уходит. В комментариях жители комплекса поясняют, что 20 июня около 05.50-06.00 утра эти девушки у автомобиля слушали громко музыку и курили кальян, видимо, считают местные жители, за это им и "влетело" от мужчины. Также добавляется, что девушки подали заявление в полицию.
"Заявление зарегистрировано в отделе полиции "Северо-Западный". Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 13:45
Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка
 
РоссияГУМВДЧелябинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Лента новостейМолния