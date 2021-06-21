https://ria.ru/20210621/chelyabinsk-1737880175.html

Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома

Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома - РИА Новости, 21.06.2021

Челябинец выпорол ремнем девушек, куривших кальян во дворе дома

Полиция в Челябинске проведет проверку по факту инцидента в жилом комплексе, где мужчина набросился с ремнем на девушек, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:27

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2021-06-21T16:30

россия

гумвд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске проведет проверку по факту инцидента в жилом комплексе, где мужчина набросился с ремнем на девушек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной челябинскому жилому комплексу "Академ-Сити", размещено видео, на котором у автомобиля стоят 4 девушки, к ним подходит мужчина с ремнем и начинает каждую из них им бить. При этом мужчина что-то кричит, а после уходит. В комментариях жители комплекса поясняют, что 20 июня около 05.50-06.00 утра эти девушки у автомобиля слушали громко музыку и курили кальян, видимо, считают местные жители, за это им и "влетело" от мужчины. Также добавляется, что девушки подали заявление в полицию."Заявление зарегистрировано в отделе полиции "Северо-Западный". Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

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Мужчина напал с ремнем на девушек. Кадры инцидента Мужчина набросился с ремнем на девушек, курящих кальян в Академе 2021-06-21T12:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, челябинск, происшествия