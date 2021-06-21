https://ria.ru/20210621/britaniya-1737893998.html

В Британии испугались сотрудничества США и России

В Британии испугались сотрудничества США и России - РИА Новости, 21.06.2021

В Британии испугались сотрудничества США и России

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, пишет в статье для журнала The... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:25

2021-06-21T13:25

2021-06-21T15:54

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джо байден

владимир путин

лондон

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, пишет в статье для журнала The Spectator обозреватель Мэри Дежевски."Один из вопросов, который, возможно, тревожит Даунинг-стрит больше всего, — план Соединенных Штатов и России обсуждать вопросы кибербезопасности, хотя пока только в порядке эксперимента. <...> Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией — возможно, даже "через их головы?" — задается вопросом Дежевски.С тех пор как в Белом доме оказался Байден, Вашингтон все больше игнорирует Лондон на международной арене, констатировала автор материала. Помимо встречи Путина и Байдена, Дежевски привела в пример вывод войск из Афганистана и саммит Соединенных Штатов и Евросоюза.В случае налаживания отношений между Белым домом и Кремлем Соединенному Королевству может понадобиться переоценка позиции по отношению к России, однако, добавила журналистка, насколько проблематичным станет этот процесс, учитывая резкую риторику между двумя странами? Вероятно, из-за подобных перемен Великобритании придется реализовывать глобальные амбиции в одиночку, подытожила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

россия

лондон

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россия, евросоюз, джо байден, владимир путин, лондон, вашингтон (город), в мире