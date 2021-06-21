Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/britaniya-1737893998.html
В Британии испугались сотрудничества США и России
В Британии испугались сотрудничества США и России - РИА Новости, 21.06.2021
В Британии испугались сотрудничества США и России
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, пишет в статье для журнала The... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:25
2021-06-21T15:54
россия
евросоюз
джо байден
владимир путин
лондон
вашингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7284404adff8cc44f042805d6fabbaf5.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, пишет в статье для журнала The Spectator обозреватель Мэри Дежевски."Один из вопросов, который, возможно, тревожит Даунинг-стрит больше всего, — план Соединенных Штатов и России обсуждать вопросы кибербезопасности, хотя пока только в порядке эксперимента. &lt;...&gt; Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией — возможно, даже "через их головы?" — задается вопросом Дежевски.С тех пор как в Белом доме оказался Байден, Вашингтон все больше игнорирует Лондон на международной арене, констатировала автор материала. Помимо встречи Путина и Байдена, Дежевски привела в пример вывод войск из Афганистана и саммит Соединенных Штатов и Евросоюза.В случае налаживания отношений между Белым домом и Кремлем Соединенному Королевству может понадобиться переоценка позиции по отношению к России, однако, добавила журналистка, насколько проблематичным станет этот процесс, учитывая резкую риторику между двумя странами? Вероятно, из-за подобных перемен Великобритании придется реализовывать глобальные амбиции в одиночку, подытожила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
россия
лондон
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_257f05bee4fc74e82203ac62c08816f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, джо байден, владимир путин, лондон, вашингтон (город), в мире
В Британии испугались сотрудничества США и России
13:25 21.06.2021 (обновлено: 15:54 21.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

The Spectator заявил, что Путин и Байден оставили Великобританию за бортом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, пишет в статье для журнала The Spectator обозреватель Мэри Дежевски.
"Один из вопросов, который, возможно, тревожит Даунинг-стрит больше всего, — план Соединенных Штатов и России обсуждать вопросы кибербезопасности, хотя пока только в порядке эксперимента. <...> Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией — возможно, даже "через их головы?" — задается вопросом Дежевски.
Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
С тех пор как в Белом доме оказался Байден, Вашингтон все больше игнорирует Лондон на международной арене, констатировала автор материала. Помимо встречи Путина и Байдена, Дежевски привела в пример вывод войск из Афганистана и саммит Соединенных Штатов и Евросоюза.
В случае налаживания отношений между Белым домом и Кремлем Соединенному Королевству может понадобиться переоценка позиции по отношению к России, однако, добавила журналистка, насколько проблематичным станет этот процесс, учитывая резкую риторику между двумя странами? Вероятно, из-за подобных перемен Великобритании придется реализовывать глобальные амбиции в одиночку, подытожила она.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00
"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
 
РоссияЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинЛондонВашингтон (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Лента новостейМолния