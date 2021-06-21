https://ria.ru/20210621/borrel-1737852441.html
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД - РИА Новости, 21.06.2021
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД
Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что результаты выборов в Иране не скажутся на переговорах по иранской ядерной сделке. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:02
2021-06-21T10:02
2021-06-21T10:02
ибрахим раиси
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вена
иран
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что результаты выборов в Иране не скажутся на переговорах по иранской ядерной сделке."Мы надеемся, что итоги выборов в Иране, новый президент не повлияют на ход переговоров в Вене по возвращению к выполнению СВПД. Для нас это главный вопрос", - сказал он.В субботу, 19 июня, на президентских выборах в Иране победил Ибрахим Раиси. Его поддержали почти 18 миллионов избирателей из более чем 28 миллионов проголосовавших.В воскресенье завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
https://ria.ru/20210621/vybory-1737849299.html
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ибрахим раиси, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена, иран, в мире
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД
Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД