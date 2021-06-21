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Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД - РИА Новости, 21.06.2021
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД
Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что результаты выборов в Иране не скажутся на переговорах по иранской ядерной сделке. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:02
2021-06-21T10:02
ибрахим раиси
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вена
иран
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что результаты выборов в Иране не скажутся на переговорах по иранской ядерной сделке."Мы надеемся, что итоги выборов в Иране, новый президент не повлияют на ход переговоров в Вене по возвращению к выполнению СВПД. Для нас это главный вопрос", - сказал он.В субботу, 19 июня, на президентских выборах в Иране победил Ибрахим Раиси. Его поддержали почти 18 миллионов избирателей из более чем 28 миллионов проголосовавших.В воскресенье завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
https://ria.ru/20210621/vybory-1737849299.html
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ибрахим раиси, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена, иран, в мире
Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД
10:02 21.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что итоги выборов в Иране не повлияют на СВПД

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что результаты выборов в Иране не скажутся на переговорах по иранской ядерной сделке.
"Мы надеемся, что итоги выборов в Иране, новый президент не повлияют на ход переговоров в Вене по возвращению к выполнению СВПД. Для нас это главный вопрос", - сказал он.
На избирательном участке в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
09:38
В МИД оценили итоги президентских выборов в Иране
В субботу, 19 июня, на президентских выборах в Иране победил Ибрахим Раиси. Его поддержали почти 18 миллионов избирателей из более чем 28 миллионов проголосовавших.
В воскресенье завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 17:04
Ульянов назвал сроки заключения соглашения по СВПД
 
Ибрахим РаисиЖозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВенаИранВ мире
 
 
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