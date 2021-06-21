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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210621/bogosluzheniya-1737960339.html
В Дагестане запретили богослужения с участием прихожан
В Дагестане запретили богослужения с участием прихожан - РИА Новости, 21.06.2021
В Дагестане запретили богослужения с участием прихожан
Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:01
2021-06-21T19:01
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
республика дагестан
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 21 июн – РИА Новости. Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости коронавирусом, документ размещён на сайте управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 34 745 случаев заболевания, в том числе 80 случаев за последние сутки. Темп прироста заболеваемости за последние четыре недели в республике вырос с 0,1% до 0,18%, ухудшается ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель по республике составил З7,5 на 100 тысяч населения против 24,5 на предыдущей неделе, отмечен рост в полтора раза."…Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 21 июня 2021 года до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан – не допускать проведение богослужений с присутствием людей, для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет…", – говорится в документе.Согласно постановлению, руководителям религиозных организаций нужно приостановить посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для богослужений и работы культовых зданий.Власти также предписали, чтобы религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и так далее) проводились лишь в присутствии близких людей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика дагестан, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Дагестане запретили богослужения с участием прихожан
19:01 21.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Ворота Дербентской Джума-мечети
Ворота Дербентской Джума-мечети - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов /

В Дагестане запретили богослужения в мечетях, церквях и синагогах с участием прихожан

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 июн – РИА Новости. Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости коронавирусом, документ размещён на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
По информации ведомства, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 34 745 случаев заболевания, в том числе 80 случаев за последние сутки. Темп прироста заболеваемости за последние четыре недели в республике вырос с 0,1% до 0,18%, ухудшается ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель по республике составил З7,5 на 100 тысяч населения против 24,5 на предыдущей неделе, отмечен рост в полтора раза.
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"…Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 21 июня 2021 года до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан – не допускать проведение богослужений с присутствием людей, для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет…", – говорится в документе.
Согласно постановлению, руководителям религиозных организаций нужно приостановить посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для богослужений и работы культовых зданий.
Власти также предписали, чтобы религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и так далее) проводились лишь в присутствии близких людей.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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