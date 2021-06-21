https://ria.ru/20210621/bogosluzheniya-1737960339.html

В Дагестане запретили богослужения с участием прихожан

В Дагестане запретили богослужения с участием прихожан - РИА Новости, 21.06.2021

В Дагестане запретили богослужения с участием прихожан

Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:01

2021-06-21T19:01

2021-06-21T19:01

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

республика дагестан

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 21 июн – РИА Новости. Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запретили в Дагестане из-за неблагоприятной эпидобстановки и высокой заболеваемости коронавирусом, документ размещён на сайте управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 34 745 случаев заболевания, в том числе 80 случаев за последние сутки. Темп прироста заболеваемости за последние четыре недели в республике вырос с 0,1% до 0,18%, ухудшается ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель по республике составил З7,5 на 100 тысяч населения против 24,5 на предыдущей неделе, отмечен рост в полтора раза."…Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 21 июня 2021 года до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан – не допускать проведение богослужений с присутствием людей, для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет…", – говорится в документе.Согласно постановлению, руководителям религиозных организаций нужно приостановить посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для богослужений и работы культовых зданий.Власти также предписали, чтобы религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и так далее) проводились лишь в присутствии близких людей.

https://ria.ru/20210618/dagestan-1737618277.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика дагестан, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)