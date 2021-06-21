https://ria.ru/20210621/boeviki-1737920264.html

В Мали боевики напали на французских военных

В Мали боевики напали на французских военных - РИА Новости, 21.06.2021

В Мали боевики напали на французских военных

Французские военные и мирные жители были ранены в результате атаки в Мали в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генштаба Франции. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:25

2021-06-21T15:25

2021-06-21T16:25

эммануэль макрон

франция

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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские военные и мирные жители были ранены в результате атаки в Мали в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генштаба Франции."В понедельник рано утром заминированный автомобиль атаковал силы операции "Бархан", которая выполняла разведывательную миссию по обеспечению безопасности в окрестностях передовой оперативной базы в городе Госи. Французские военные и мирные жители Мали были ранены в результате взрыва автомобиля. Их эвакуируют в военный госпиталь Гао", - отметил в Генштабе.О числе раненых в данный момент не сообщается.На место были направлены вертолёты Tiger и истребители Mirage 2000s, отметил в Генштабе.Ранее телеканал France24 сообщал со ссылкой на источники, что французские военные в Мали подверглись нападению, несколько человек ранены, для их эвакуации были направлены вертолеты. Отмечалось, что французские военные, действовавшие в рамках антитеррористической операции "Бархан", получили ранения при подрыве заминированного автомобиля в районе Госи в центре Мали.Мали, страна в африканском регионе Сахель, является одним из самых проблемных государств Африки из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция изменит модель своего военного присутствия в регионе Сахеля, операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена.

https://ria.ru/20210607/gibel-1735920901.html

франция

мали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, мали, в мире