https://ria.ru/20210621/boeviki-1737920264.html
В Мали боевики напали на французских военных
В Мали боевики напали на французских военных - РИА Новости, 21.06.2021
В Мали боевики напали на французских военных
Французские военные и мирные жители были ранены в результате атаки в Мали в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генштаба Франции. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:25
2021-06-21T15:25
2021-06-21T16:25
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские военные и мирные жители были ранены в результате атаки в Мали в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генштаба Франции."В понедельник рано утром заминированный автомобиль атаковал силы операции "Бархан", которая выполняла разведывательную миссию по обеспечению безопасности в окрестностях передовой оперативной базы в городе Госи. Французские военные и мирные жители Мали были ранены в результате взрыва автомобиля. Их эвакуируют в военный госпиталь Гао", - отметил в Генштабе.О числе раненых в данный момент не сообщается.На место были направлены вертолёты Tiger и истребители Mirage 2000s, отметил в Генштабе.Ранее телеканал France24 сообщал со ссылкой на источники, что французские военные в Мали подверглись нападению, несколько человек ранены, для их эвакуации были направлены вертолеты. Отмечалось, что французские военные, действовавшие в рамках антитеррористической операции "Бархан", получили ранения при подрыве заминированного автомобиля в районе Госи в центре Мали.Мали, страна в африканском регионе Сахель, является одним из самых проблемных государств Африки из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция изменит модель своего военного присутствия в регионе Сахеля, операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эммануэль макрон, франция, мали, в мире
В Мали боевики напали на французских военных
15:25 21.06.2021 (обновлено: 16:25 21.06.2021)
Французские военные подверглись нападению боевиков в Мали
ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко.
Французские военные и мирные жители были ранены в результате атаки в Мали
в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генштаба Франции
.
"В понедельник рано утром заминированный автомобиль атаковал силы операции "Бархан", которая выполняла разведывательную миссию по обеспечению безопасности в окрестностях передовой оперативной базы в городе Госи. Французские военные и мирные жители Мали были ранены в результате взрыва автомобиля. Их эвакуируют в военный госпиталь Гао", - отметил в Генштабе.
О числе раненых в данный момент не сообщается.
На место были направлены вертолёты Tiger и истребители Mirage 2000s, отметил в Генштабе.
Ранее телеканал France24 сообщал со ссылкой на источники, что французские военные в Мали подверглись нападению, несколько человек ранены, для их эвакуации были направлены вертолеты. Отмечалось, что французские военные, действовавшие в рамках антитеррористической операции "Бархан", получили ранения при подрыве заминированного автомобиля в районе Госи в центре Мали.
Мали, страна в африканском регионе Сахель
, является одним из самых проблемных государств Африки
из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо
, Мавритания
, Мали, Нигер
и Чад
.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон
заявил, что Франция изменит модель своего военного присутствия в регионе Сахеля, операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена.