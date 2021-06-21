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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/bocharov-1737942557.html
Волгоградский губернатор сделал повторную прививку от коронавируса
Волгоградский губернатор сделал повторную прививку от коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021
Волгоградский губернатор сделал повторную прививку от коронавируса
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал ревакцинацию от COVID-19 из-за снижения антител к вирусу. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:31
2021-06-21T17:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей бочаров
здоровье - общество
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал ревакцинацию от COVID-19 из-за снижения антител к вирусу.По информации администрации Волгоградской области, Бочаров в понедельник провел встречу с членами Общественной палаты региона. Одной из тем обсуждения стала кампания по массовой вакцинации от коронавируса."Я проверил наличие антител в крови после первой вакцинации, после которой прошло значительное время, и увидел серьезное снижение. Поэтому принял решение, и буквально накануне прошел ревакцинацию. И считаю это важным и для себя, и для родных, и для коллег, и для жителей Волгоградской области, с которыми я встречаюсь", - сказал Бочаров на записи, предоставленной РИА Новости пресс-службой губернатора.Бочаров заявил о том, что привился от коронавируса, в конце апреля.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 21 июня зарегистрировано 61 677 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 101 за последние сутки. Выздоровели 58 604 человек, 1 460 скончались.
https://ria.ru/20210613/vaktsinatsiya-1736834987.html
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737752457.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей бочаров, здоровье - общество, волгоградская область, общество
Волгоградский губернатор сделал повторную прививку от коронавируса
17:31 21.06.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
Губернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал ревакцинацию от COVID-19

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал ревакцинацию от COVID-19 из-за снижения антител к вирусу.
По информации администрации Волгоградской области, Бочаров в понедельник провел встречу с членами Общественной палаты региона. Одной из тем обсуждения стала кампания по массовой вакцинации от коронавируса.
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"Я проверил наличие антител в крови после первой вакцинации, после которой прошло значительное время, и увидел серьезное снижение. Поэтому принял решение, и буквально накануне прошел ревакцинацию. И считаю это важным и для себя, и для родных, и для коллег, и для жителей Волгоградской области, с которыми я встречаюсь", - сказал Бочаров на записи, предоставленной РИА Новости пресс-службой губернатора.
Бочаров заявил о том, что привился от коронавируса, в конце апреля.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 21 июня зарегистрировано 61 677 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 101 за последние сутки. Выздоровели 58 604 человек, 1 460 скончались.
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