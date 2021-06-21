https://ria.ru/20210621/bocharov-1737942557.html

Волгоградский губернатор сделал повторную прививку от коронавируса

Волгоградский губернатор сделал повторную прививку от коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021

Волгоградский губернатор сделал повторную прививку от коронавируса

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал ревакцинацию от COVID-19 из-за снижения антител к вирусу. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:31

2021-06-21T17:31

2021-06-21T17:31

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вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей бочаров

здоровье - общество

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал ревакцинацию от COVID-19 из-за снижения антител к вирусу.По информации администрации Волгоградской области, Бочаров в понедельник провел встречу с членами Общественной палаты региона. Одной из тем обсуждения стала кампания по массовой вакцинации от коронавируса."Я проверил наличие антител в крови после первой вакцинации, после которой прошло значительное время, и увидел серьезное снижение. Поэтому принял решение, и буквально накануне прошел ревакцинацию. И считаю это важным и для себя, и для родных, и для коллег, и для жителей Волгоградской области, с которыми я встречаюсь", - сказал Бочаров на записи, предоставленной РИА Новости пресс-службой губернатора.Бочаров заявил о том, что привился от коронавируса, в конце апреля.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 21 июня зарегистрировано 61 677 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 101 за последние сутки. Выздоровели 58 604 человек, 1 460 скончались.

https://ria.ru/20210613/vaktsinatsiya-1736834987.html

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737752457.html

волгоградская область

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