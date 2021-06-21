Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/biznes-1737878965.html
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги - РИА Новости, 21.06.2021
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги
Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги гражданам смогут предоставлять не только госучреждения, но и бизнес, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:22
2021-06-21T12:22
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737875430_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3d09dcde8fa072385d46ef8b693dda6.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги гражданам смогут предоставлять не только госучреждения, но и бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами."Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги людям смогут предоставлять не только государственные организации, но и бизнес. Этот пилотный проект был запущен в прошлом году, в нем приняли участие 16 регионов, теперь присоединятся еще 13 субъектов РФ", - сказал Мишустин.По его словам, главная цель - повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы люди имели широкий выбор организаций."Для некоммерческих организаций предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам. Важно, чтобы люди, которые зависят от посторонней помощи, чувствовали себя максимально комфортно", - добавил премьер.
https://ria.ru/20210611/biznes-1736575785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737875430_71:469:2176:2048_1920x0_80_0_0_96fc6f34f1a25c7998980e9d46467af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги
12:22 21.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги сможет предоставлять бизнес

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги гражданам смогут предоставлять не только госучреждения, но и бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
"Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги людям смогут предоставлять не только государственные организации, но и бизнес. Этот пилотный проект был запущен в прошлом году, в нем приняли участие 16 регионов, теперь присоединятся еще 13 субъектов РФ", - сказал Мишустин.
По его словам, главная цель - повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы люди имели широкий выбор организаций.
"Для некоммерческих организаций предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам. Важно, чтобы люди, которые зависят от посторонней помощи, чувствовали себя максимально комфортно", - добавил премьер.
Планшетный компьютер с финансовыми данными - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 10:29
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Лента новостейМолния