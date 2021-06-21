https://ria.ru/20210621/biznes-1737878965.html
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги - РИА Новости, 21.06.2021
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги
Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги гражданам смогут предоставлять не только госучреждения, но и бизнес, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:22
2021-06-21T12:22
2021-06-21T12:22
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги гражданам смогут предоставлять не только госучреждения, но и бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами."Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги людям смогут предоставлять не только государственные организации, но и бизнес. Этот пилотный проект был запущен в прошлом году, в нем приняли участие 16 регионов, теперь присоединятся еще 13 субъектов РФ", - сказал Мишустин.По его словам, главная цель - повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы люди имели широкий выбор организаций."Для некоммерческих организаций предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам. Важно, чтобы люди, которые зависят от посторонней помощи, чувствовали себя максимально комфортно", - добавил премьер.
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россия, михаил мишустин, общество
Власти увеличат число регионов, где бизнес сможет оказывать соцуслуги
Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги сможет предоставлять бизнес
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги гражданам смогут предоставлять не только госучреждения, но и бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на оперативном совещании с вице-премьерами.
"Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги людям смогут предоставлять не только государственные организации, но и бизнес. Этот пилотный проект был запущен в прошлом году, в нем приняли участие 16 регионов, теперь присоединятся еще 13 субъектов РФ", - сказал Мишустин.
По его словам, главная цель - повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы люди имели широкий выбор организаций.
"Для некоммерческих организаций предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам. Важно, чтобы люди, которые зависят от посторонней помощи, чувствовали себя максимально комфортно", - добавил премьер.