https://ria.ru/20210621/bespilotniki-1737836991.html

Эксперт рассказал, когда беспилотники будут свободно ездить по улицам

Эксперт рассказал, когда беспилотники будут свободно ездить по улицам - РИА Новости, 21.06.2021

Эксперт рассказал, когда беспилотники будут свободно ездить по улицам

Беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через пять-десять лет, нынешние технологии связи уязвимы к взломам и не... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T06:10

2021-06-21T06:10

2021-06-21T06:10

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через пять-десять лет, нынешние технологии связи уязвимы к взломам и не позволяют этого сделать, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков."Например, хакеры взломали сайт – безусловно, это плохо, но не катастрофически. А представьте, что взломают 100 тысяч беспилотников одновременно", - пояснил он.По словам Пескова, для этого необходимо развитие квантовой коммуникации, линии связи которой надежно зашифрованы."Если технология обкатается, то через пять-семь-десять лет мы придем к тому, чтобы безбоязненно выпускать беспилотные автомобили на улицы городов. Они будут настолько защищены, что физически взломать их будет невозможно – потому что любой взлом приводит к изменению сигнала. Вы можете нарушить эту связь, но не сможете ее взломать", - добавил спецпредставитель президента.Квантовые линии связи в отличие от традиционных позволяют передавать большие массивы данных с большой скоростью. Причем передаваемая информация надежно зашифрована, так как в основе лежит технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно прослушать незаметно для адресатов.

https://realty.ria.ru/20210607/bespilotniki-1736020781.html

https://ria.ru/20210603/koridor-1735376880.html

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