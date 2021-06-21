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Эксперт рассказал, когда беспилотники будут свободно ездить по улицам
Эксперт рассказал, когда беспилотники будут свободно ездить по улицам - РИА Новости, 21.06.2021
Эксперт рассказал, когда беспилотники будут свободно ездить по улицам
Беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через пять-десять лет, нынешние технологии связи уязвимы к взломам и не... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:10
2021-06-21T06:10
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через пять-десять лет, нынешние технологии связи уязвимы к взломам и не позволяют этого сделать, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков."Например, хакеры взломали сайт – безусловно, это плохо, но не катастрофически. А представьте, что взломают 100 тысяч беспилотников одновременно", - пояснил он.По словам Пескова, для этого необходимо развитие квантовой коммуникации, линии связи которой надежно зашифрованы."Если технология обкатается, то через пять-семь-десять лет мы придем к тому, чтобы безбоязненно выпускать беспилотные автомобили на улицы городов. Они будут настолько защищены, что физически взломать их будет невозможно – потому что любой взлом приводит к изменению сигнала. Вы можете нарушить эту связь, но не сможете ее взломать", - добавил спецпредставитель президента.Квантовые линии связи в отличие от традиционных позволяют передавать большие массивы данных с большой скоростью. Причем передаваемая информация надежно зашифрована, так как в основе лежит технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно прослушать незаметно для адресатов.
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россия, безопасность
Эксперт рассказал, когда беспилотники будут свободно ездить по улицам
06:10 21.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТестирование беспилотного автомобиля
Тестирование беспилотного автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Эксперт: беспилотники смогут свободно ездить по улицам через пять-десять лет

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через пять-десять лет, нынешние технологии связи уязвимы к взломам и не позволяют этого сделать, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Мы не сможем опираться на те меры защиты, которые сейчас у нас есть в интернете, в следующую волну технологической революции. То есть запустить беспилотники на российские дороги с нынешним уровнем киберзащиты и безопасности невозможно", - сказал Песков.
"Например, хакеры взломали сайт – безусловно, это плохо, но не катастрофически. А представьте, что взломают 100 тысяч беспилотников одновременно", - пояснил он.
По словам Пескова, для этого необходимо развитие квантовой коммуникации, линии связи которой надежно зашифрованы.
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"Если технология обкатается, то через пять-семь-десять лет мы придем к тому, чтобы безбоязненно выпускать беспилотные автомобили на улицы городов. Они будут настолько защищены, что физически взломать их будет невозможно – потому что любой взлом приводит к изменению сигнала. Вы можете нарушить эту связь, но не сможете ее взломать", - добавил спецпредставитель президента.
Квантовые линии связи в отличие от традиционных позволяют передавать большие массивы данных с большой скоростью. Причем передаваемая информация надежно зашифрована, так как в основе лежит технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно прослушать незаметно для адресатов.
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