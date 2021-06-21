Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/bespilotniki-1737832166.html
Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками
Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками - РИА Новости, 21.06.2021
Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками
Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия "дважды подумала", прежде чем "атаковать" Украину , заявил в интервью турецкому агентству Anadolu глава РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T01:22
2021-06-21T07:35
россия
дмитрий кулеба
турция
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751597_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_830ce49e7485764b36dfa4f8881b2c3a.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия "дважды подумала", прежде чем "атаковать" Украину , заявил в интервью турецкому агентству Anadolu глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения "для защиты". "Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя", - добавил Кулеба в ответ на вопрос, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.При этом глава МИД пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство. Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости о закупке Киевом турецких ударных беспилотников Bayraktar. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подобная информация не вызывает радости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверял, что сделка не направлена против России.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210621/korabli-1737831373.html
https://ria.ru/20210620/ssha-1737801426.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751597_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_b8b2bb1fb88c86876c0410741e4cd71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, турция, украина, в мире
Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками
01:22 21.06.2021 (обновлено: 07:35 21.06.2021)
 
© AFP 2021 / Birol Bebek Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AFP 2021 / Birol Bebek

Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России турецкими беспилотниками Bayraktar

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия "дважды подумала", прежде чем "атаковать" Украину , заявил в интервью турецкому агентству Anadolu глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...", - сказал министр.

Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения "для защиты". "Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя", - добавил Кулеба в ответ на вопрос, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.
Посетители на фрегате Гетман Сагайдачный во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
01:00
СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля
Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости о закупке Киевом турецких ударных беспилотников Bayraktar. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подобная информация не вызывает радости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверял, что сделка не направлена против России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Танки украинской армии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 17:51
В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине
 
РоссияДмитрий КулебаТурцияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Лента новостейМолния