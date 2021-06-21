https://ria.ru/20210621/bespilotniki-1737832166.html

Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками

Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками - РИА Новости, 21.06.2021

Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками

Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия "дважды подумала", прежде чем "атаковать" Украину , заявил в интервью турецкому агентству Anadolu глава РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T01:22

2021-06-21T01:22

2021-06-21T07:35

россия

дмитрий кулеба

турция

украина

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия "дважды подумала", прежде чем "атаковать" Украину , заявил в интервью турецкому агентству Anadolu глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения "для защиты". "Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя", - добавил Кулеба в ответ на вопрос, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.При этом глава МИД пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство. Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости о закупке Киевом турецких ударных беспилотников Bayraktar. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подобная информация не вызывает радости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверял, что сделка не направлена против России.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210621/korabli-1737831373.html

https://ria.ru/20210620/ssha-1737801426.html

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россия, дмитрий кулеба, турция, украина, в мире