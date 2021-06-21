https://ria.ru/20210621/belorussiya-1737904855.html

Еще семь стран присоединились к воздушной блокаде Белоруссии

Еще семь стран присоединились к воздушной блокаде Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021

Еще семь стран присоединились к воздушной блокаде Белоруссии

Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете использования воздушного... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:17

2021-06-21T14:17

2021-06-21T16:21

жозеп боррель

совет евросоюза

евросоюз

черногория

албания

исландия

лихтенштейн

северная македония

сербия

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете использования воздушного пространства и аэропортов белорусскими авиаперевозчиками, говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля."Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета Евросоюза. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в документе.Европейский союз принял это решение 4 июня из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.Рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Молодого человека в республике обвиняют по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Россиянку — в разжигании социальной вражды и розни.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, белорусские власти эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535154.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

черногория

албания

исландия

лихтенштейн

северная македония

сербия

белоруссия

норвегия

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жозеп боррель, совет евросоюза, евросоюз, черногория, албания, исландия, лихтенштейн, северная македония, сербия, белоруссия, норвегия, в мире