Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/belorussiya-1737904855.html
Еще семь стран присоединились к воздушной блокаде Белоруссии
Еще семь стран присоединились к воздушной блокаде Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Еще семь стран присоединились к воздушной блокаде Белоруссии
Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете использования воздушного... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:17
2021-06-21T16:21
жозеп боррель
совет евросоюза
евросоюз
черногория
албания
исландия
лихтенштейн
северная македония
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете использования воздушного пространства и аэропортов белорусскими авиаперевозчиками, говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля."Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета Евросоюза. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в документе.Европейский союз принял это решение 4 июня из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.Рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Молодого человека в республике обвиняют по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Россиянку — в разжигании социальной вражды и розни.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, белорусские власти эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535154.html
https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html
черногория
албания
исландия
лихтенштейн
северная македония
сербия
белоруссия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, совет евросоюза, евросоюз, черногория, албания, исландия, лихтенштейн, северная македония, сербия, белоруссия, норвегия, в мире
Еще семь стран присоединились к воздушной блокаде Белоруссии
14:17 21.06.2021 (обновлено: 16:21 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

Семь стран, не входящих в ЕС, присоединились к воздушной блокаде Белоруссии

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете использования воздушного пространства и аэропортов белорусскими авиаперевозчиками, говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
"Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета Евросоюза. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в документе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 11:40
Против России и Белоруссии ведется гибридная война, заявил Лавров
Европейский союз принял это решение 4 июня из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.
Рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Молодого человека в республике обвиняют по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Россиянку — в разжигании социальной вражды и розни.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, белорусские власти эти обвинения отрицают.
Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017 на Осиповичском полигоне в Могилевской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 08:00
"Две армии в одной связке": что задумали Россия и Белоруссия
 
Жозеп БоррельСовет ЕвросоюзаЕвросоюзЧерногорияАлбанияИсландияЛихтенштейнСеверная МакедонияСербияБелоруссияНорвегияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Лента новостейМолния