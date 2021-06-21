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Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии
Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии
Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в списке числятся порядка 86 физлиц и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:26
2021-06-21T09:43
жозеп боррель
люксембург (государство)
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в списке числятся порядка 86 физлиц и организаций, заявил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Сначала мы проведем встречу со Светланой Тихановской, поговорим о ситуации в стране. Потом мы утвердим новый пакет санкций, он широкий, это порядка 86 фигурантов - физлиц и организаций," - сказал он.
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жозеп боррель, люксембург (государство), евросоюз, белоруссия, в мире
Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии
09:26 21.06.2021 (обновлено: 09:43 21.06.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

Главы МИД Евросоюза утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в списке числятся порядка 86 физлиц и организаций, заявил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Сначала мы проведем встречу со Светланой Тихановской, поговорим о ситуации в стране. Потом мы утвердим новый пакет санкций, он широкий, это порядка 86 фигурантов - физлиц и организаций," - сказал он.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
09:04
Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными
 
Жозеп БоррельЛюксембург (государство)ЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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