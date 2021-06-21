https://ria.ru/20210621/belorussiya-1737847139.html

Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии

Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021

Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в списке числятся порядка 86 физлиц и... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:26

2021-06-21T09:26

2021-06-21T09:43

жозеп боррель

люксембург (государство)

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в списке числятся порядка 86 физлиц и организаций, заявил перед началом заседания глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Сначала мы проведем встречу со Светланой Тихановской, поговорим о ситуации в стране. Потом мы утвердим новый пакет санкций, он широкий, это порядка 86 фигурантов - физлиц и организаций," - сказал он.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737844860.html

люксембург (государство)

белоруссия

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жозеп боррель, люксембург (государство), евросоюз, белоруссия, в мире