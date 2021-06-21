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Культура
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Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров
Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров - РИА Новости, 21.06.2021
Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров
Клип российской рок-группы "Би-2" на песню "Нам не нужен герой" набрал за несколько дней более двух миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:36
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Клип российской рок-группы "Би-2" на песню "Нам не нужен герой" набрал за несколько дней более двух миллионов просмотров на YouTube. В ролике, снятом Максимом Шишкиным, действие происходит в вымышленном мире-антиутопии. Главные герои в жестокой форме пытаются донести до социума идею, что каждый человек — творец своей судьбы.Вместе с солистами "Би-2" Левой и Шурой в клипе также снялись актеры Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и блогер Ида Галич.Зрителям понравилась новая работа. В комментариях под видео многие написали, что клип смело можно номинировать на "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм".
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новости культуры, youtube, би-2
Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров
11:36 21.06.2021
 

Клип "Нам не нужен герой" рокеров из "Би-2" на сайте YouTube посмотрели 2,1 миллионов раз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Клип российской рок-группы "Би-2" на песню "Нам не нужен герой" набрал за несколько дней более двух миллионов просмотров на YouTube.
В ролике, снятом Максимом Шишкиным, действие происходит в вымышленном мире-антиутопии. Главные герои в жестокой форме пытаются донести до социума идею, что каждый человек — творец своей судьбы.
Вместе с солистами "Би-2" Левой и Шурой в клипе также снялись актеры Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и блогер Ида Галич.
Зрителям понравилась новая работа. В комментариях под видео многие написали, что клип смело можно номинировать на "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм".
"Это очередной шедевр от "Би-2". Они явно решили перейти на новый более качественный уровень. Что ни клип с песней, то полноценная полнометражная история", "Гениально! Очень красивая постановка сюжета", "И вновь "Би-2" доказали, что их клипы будут намного лучше, чем многие фильмы. Браво!" — поделились впечатлениями пользователи.
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