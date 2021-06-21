https://ria.ru/20210621/b2-1737858496.html

Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров

Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров - РИА Новости, 21.06.2021

Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров

Клип российской рок-группы "Би-2" на песню "Нам не нужен герой" набрал за несколько дней более двух миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:36

2021-06-21T11:36

2021-06-21T11:36

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Клип российской рок-группы "Би-2" на песню "Нам не нужен герой" набрал за несколько дней более двух миллионов просмотров на YouTube. В ролике, снятом Максимом Шишкиным, действие происходит в вымышленном мире-антиутопии. Главные герои в жестокой форме пытаются донести до социума идею, что каждый человек — творец своей судьбы.Вместе с солистами "Би-2" Левой и Шурой в клипе также снялись актеры Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и блогер Ида Галич.Зрителям понравилась новая работа. В комментариях под видео многие написали, что клип смело можно номинировать на "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм".

https://ria.ru/20210604/klip-1735408387.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, youtube, би-2