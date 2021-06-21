"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей
08:17 21.06.2021 (обновлено: 10:23 21.06.2021)
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
"АвтоВАЗ" с 2023 года начнет производить Lada стоимостью больше миллиона рублей
МОСКВА, 21 июня — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — "намного выше миллиона рублей", заявил президент компании Николя Мор.
"Начиная с 2023 года и по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. <...> Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги", — сказал он.
При этом Мор уточнил, что "АвтоВАЗ" оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.
Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. "Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.
15 марта, 09:28"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены на автомобили
По озвученным в начале года планам, "АвтоВАЗ" выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая новое поколение внедорожника Niva в 2024 году.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тысячи машин (минус пять процентов к 2019-му).
22 января, 15:20"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva