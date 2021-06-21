Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/avtovaz-1737841708.html
"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей
"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей - РИА Новости, 21.06.2021
"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей
"АвтоВАЗ" планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — "намного выше миллиона... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:17
2021-06-21T10:23
николя мор
renault nissan (альянс)
авто
автоваз
тольятти
ижевск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614052_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_e00acf4738f0be0f372ab0aaed323232.jpg
МОСКВА, 21 июня — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — "намного выше миллиона рублей", заявил президент компании Николя Мор.При этом Мор уточнил, что "АвтоВАЗ" оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. "Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.По озвученным в начале года планам, "АвтоВАЗ" выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая новое поколение внедорожника Niva в 2024 году."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тысячи машин (минус пять процентов к 2019-му).
https://ria.ru/20210315/avtovaz-1601200961.html
https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614052_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_f0536da264ee3cc057007a4462ab7cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николя мор, renault nissan (альянс), авто, автоваз, тольятти, ижевск, экономика
"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей
08:17 21.06.2021 (обновлено: 10:23 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк

"АвтоВАЗ" с 2023 года начнет производить Lada стоимостью больше миллиона рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июня — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — "намного выше миллиона рублей", заявил президент компании Николя Мор.

"Начиная с 2023 года и по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. <...> Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги", — сказал он.

При этом Мор уточнил, что "АвтоВАЗ" оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.
Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. "Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.
Lada Granta - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 09:28
"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены на автомобили
По озвученным в начале года планам, "АвтоВАЗ" выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая новое поколение внедорожника Niva в 2024 году.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тысячи машин (минус пять процентов к 2019-му).
5-дверная LADA Niva Legend - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 15:20
"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva
 
Николя МорRenault Nissan (альянс)АвтоАвтоВАЗТольяттиИжевскЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
16:00В Роспотребнадзоре рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной"
Лента новостейМолния