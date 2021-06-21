https://ria.ru/20210621/avtovaz-1737841708.html

"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей

"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей - РИА Новости, 21.06.2021

"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей

"АвтоВАЗ" планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — "намного выше миллиона... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:17

2021-06-21T08:17

2021-06-21T10:23

николя мор

renault nissan (альянс)

авто

автоваз

тольятти

ижевск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614052_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_e00acf4738f0be0f372ab0aaed323232.jpg

МОСКВА, 21 июня — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — "намного выше миллиона рублей", заявил президент компании Николя Мор.При этом Мор уточнил, что "АвтоВАЗ" оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. "Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы", — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.По озвученным в начале года планам, "АвтоВАЗ" выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая новое поколение внедорожника Niva в 2024 году."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тысячи машин (минус пять процентов к 2019-му).

https://ria.ru/20210315/avtovaz-1601200961.html

https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николя мор, renault nissan (альянс), авто, автоваз, тольятти, ижевск, экономика