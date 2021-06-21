https://ria.ru/20210621/avtomaty-1737900832.html

На ж/д станциях Подмосковья установили новые билетопечатающие автоматы

На ж/д станциях Подмосковья установили новые билетопечатающие автоматы - РИА Новости, 21.06.2021

На ж/д станциях Подмосковья установили новые билетопечатающие автоматы

Центральная пригородная пассажирская компания начала установку билетопечатающих автоматов новой модели, на данный момент уже появилось 202 новых автомата,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:59

2021-06-21T13:59

2021-06-21T13:59

новости подмосковья

егорьевск

центральная пригородная пассажирская компания

пушкино

чехов

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания начала установку билетопечатающих автоматов новой модели, на данный момент уже появилось 202 новых автомата, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."ЦППК начала установку билетопечатающих автоматов новой модели. На станциях уже появились 202 новых автомата", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажирам больше не придётся вставлять транспортную карту в терминал – новые билетные автоматы оснащены наружным картридером, благодаря чему процесс оплаты стал еще быстрее. Чтобы ускорить покупку и сократить время ожидания в очереди, приобретение проездных документов в новых автоматах возможно только за безналичный расчёт.Новые автоматы уже появились на станциях Тучково, Одинцово, Реутово, Черное, Электроугли, Фрязево, Ногинск, 33 км, Электросталь, Электрогорск, Купавна, Железнодорожный, Бронницы, Конобеево, Гжель, Куровская, Фрезер, Ильинская, Плющево, Удельная, 47 км, Раменское, 88 км, Луховицы, Егорьевск, Родники, Новая, Фабричная, Солнечная, Чехов, Столбовая, Львовская, Серпухов, Расторгуево, Домодедово, Ленинская, Волоколамская, Павшино, Пенягино, Савёловская, Окружная, Лобня, Новодачная, Хлебниково, Клязьма, Ивантеевка - 2, Фрязино тов., Болшево, Пушкино, Александров, Хотьково, Мытищи, Сергиев Посад, поделились в пресс-службе.

https://ria.ru/20210621/rozygrysh-1737889403.html

егорьевск

пушкино

чехов

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егорьевск, центральная пригородная пассажирская компания, пушкино, чехов