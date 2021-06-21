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На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель

На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель - РИА Новости, 21.06.2021

На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель

Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга — Сочи, один из них загорелся, но спасатели его оперативно потушили, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:56

2021-06-21T10:56

2021-06-21T11:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсинский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга — Сочи, один из них загорелся, но спасатели его оперативно потушили, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Информацию уточняют.

https://ria.ru/20210619/avariya-1737669056.html

туапсинский район

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, краснодарский край, происшествия