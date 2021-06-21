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На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель
На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель - РИА Новости, 21.06.2021
На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель
Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга — Сочи, один из них загорелся, но спасатели его оперативно потушили, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:56
2021-06-21T10:56
2021-06-21T11:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга — Сочи, один из них загорелся, но спасатели его оперативно потушили, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Информацию уточняют.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, краснодарский край, происшествия
На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель
10:56 21.06.2021 (обновлено: 11:41 21.06.2021)
На Кубани столкнулись два автобуса, пострадали восемь детей и водитель